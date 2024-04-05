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ВСУ потеряли на Купянском направлении до 270 военных за неделю - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:10 05.04.2024 (обновлено: 15:24 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1938064584.html
ВСУ потеряли на Купянском направлении до 270 военных за неделю
ВСУ потеряли на Купянском направлении до 270 военных за неделю - РИА Новости, 05.04.2024
ВСУ потеряли на Купянском направлении до 270 военных за неделю
Войска Украины за неделю потеряли на Купянском направлении около 270 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:10
2024-04-05T15:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
донецкая народная республика
харьковская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на Купянском направлении около 270 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.На Купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР и Стельмаховка ЛНР, а также Строевка Харьковской области. Кроме того, отражены 10 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной и 60-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР."Потери противника составили до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии. Также уничтожено четыре полевых склада боеприпасов", — сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
харьковская область
украина
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, донецкая народная республика, харьковская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли на Купянском направлении до 270 военных за неделю

На Купянском направлении ВСУ потеряли до 270 военных и 2 бронемашины за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" . Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на Купянском направлении около 270 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
На Купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР и Стельмаховка ЛНР, а также Строевка Харьковской области. Кроме того, отражены 10 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной и 60-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР.
"Потери противника составили до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии. Также уничтожено четыре полевых склада боеприпасов", — сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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