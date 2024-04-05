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ВСУ потеряли на Купянском направлении до 270 военных за неделю
ВСУ потеряли на Купянском направлении до 270 военных за неделю - РИА Новости, 05.04.2024
ВСУ потеряли на Купянском направлении до 270 военных за неделю
Войска Украины за неделю потеряли на Купянском направлении около 270 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:10
2024-04-05T15:10
2024-04-05T15:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
донецкая народная республика
харьковская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на Купянском направлении около 270 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.На Купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР и Стельмаховка ЛНР, а также Строевка Харьковской области. Кроме того, отражены 10 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной и 60-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР."Потери противника составили до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии. Также уничтожено четыре полевых склада боеприпасов", — сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВСУ потеряли на Купянском направлении до 270 военных за неделю
На Купянском направлении ВСУ потеряли до 270 военных и 2 бронемашины за неделю