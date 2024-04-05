https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1938064584.html

ВСУ потеряли на Купянском направлении до 270 военных за неделю

ВСУ потеряли на Купянском направлении до 270 военных за неделю - РИА Новости, 05.04.2024

ВСУ потеряли на Купянском направлении до 270 военных за неделю

Войска Украины за неделю потеряли на Купянском направлении около 270 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T15:10

2024-04-05T15:10

2024-04-05T15:24

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

донецкая народная республика

харьковская область

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934408853_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_d98054cfe39e5447ee113b2ab0b1cb9b.jpg

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на Купянском направлении около 270 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.На Купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР и Стельмаховка ЛНР, а также Строевка Харьковской области. Кроме того, отражены 10 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной и 60-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР."Потери противника составили до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии. Также уничтожено четыре полевых склада боеприпасов", — сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, донецкая народная республика, харьковская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)