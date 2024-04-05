https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1938034158.html

Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили более 40 дронов ВСУ

Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили более 40 дронов ВСУ - РИА Новости, 05.04.2024

Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили более 40 дронов ВСУ

Более 40 украинских беспилотников перехвачено за сутки над Донецком и Макеевкой, сообщает штаб обороны ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T13:30

2024-04-05T13:30

2024-04-05T13:30

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

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безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Более 40 украинских беспилотников перехвачено за сутки над Донецком и Макеевкой, сообщает штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Макеевкой обнаружено и подавлено 44 украинских беспилотника", - говорится в сообщении штаба. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.

https://ria.ru/20240405/obstrely-1938032015.html

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донецкая народная республика

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макеевка, донецкая народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф