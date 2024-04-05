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Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили более 40 дронов ВСУ
Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили более 40 дронов ВСУ - РИА Новости, 05.04.2024
Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили более 40 дронов ВСУ
Более 40 украинских беспилотников перехвачено за сутки над Донецком и Макеевкой, сообщает штаб обороны ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T13:30
2024-04-05T13:30
2024-04-05T13:30
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Более 40 украинских беспилотников перехвачено за сутки над Донецком и Макеевкой, сообщает штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Макеевкой обнаружено и подавлено 44 украинских беспилотника", - говорится в сообщении штаба. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили более 40 дронов ВСУ
Штаб обороны ДНР: над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили 44 дрона ВСУ