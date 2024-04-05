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Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили более 40 дронов ВСУ - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1938034158.html
Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили более 40 дронов ВСУ
Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили более 40 дронов ВСУ - РИА Новости, 05.04.2024
Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили более 40 дронов ВСУ
Более 40 украинских беспилотников перехвачено за сутки над Донецком и Макеевкой, сообщает штаб обороны ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T13:30
2024-04-05T13:30
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Более 40 украинских беспилотников перехвачено за сутки над Донецком и Макеевкой, сообщает штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Макеевкой обнаружено и подавлено 44 украинских беспилотника", - говорится в сообщении штаба. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20240405/obstrely-1938032015.html
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макеевка, донецкая народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили более 40 дронов ВСУ

Штаб обороны ДНР: над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили 44 дрона ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Более 40 украинских беспилотников перехвачено за сутки над Донецком и Макеевкой, сообщает штаб обороны ДНР в Telegram-канале.
"Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Макеевкой обнаружено и подавлено 44 украинских беспилотника", - говорится в сообщении штаба.
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Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки возросло до восьми человек
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Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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