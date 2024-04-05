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В ВСУ признали ситуацию в районе Часова Яра сложной
В ВСУ признали ситуацию в районе Часова Яра сложной - РИА Новости, 05.04.2024
В ВСУ признали ситуацию в районе Часова Яра сложной
Представитель восточного командования ВС Украины Андрей Задубинный признал, что ситуация в районе Часова Яра очень сложная, бои там продолжаются, передает... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:12
2024-04-05T10:12
2024-04-05T10:12
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Представитель восточного командования ВС Украины Андрей Задубинный признал, что ситуация в районе Часова Яра очень сложная, бои там продолжаются, передает агентство Рейтер. "Ситуация там очень сложная, бои продолжаются", - приводит агентство слова Задубинного. Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил РИА Новости, что вооруженные силы России вошли в пригород Часова Яра. Он отметил, что противник за год возвел серьезные укрепления в городе, его территория заминирована. Гагин добавил, что российские военные близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре и нарушить их логистику, артиллерия и авиация РФ уже поражает украинские ротационные колонны. Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. Ранее британская газета Times опубликовала рассказ офицера спецназа ВСУ о том, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр плохая и ухудшается с каждым днем.
https://ria.ru/20240402/situatsiya-1937359958.html
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в мире, россия, часов яр, донецкая народная республика, андрей задубинный, ян гагин, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Андрей Задубинный, Ян Гагин, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
В ВСУ признали ситуацию в районе Часова Яра сложной
Задубинный: ситуация в районе Часова Яра остается очень сложной, идут бои