https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1937968324.html

В ВСУ признали ситуацию в районе Часова Яра сложной

В ВСУ признали ситуацию в районе Часова Яра сложной - РИА Новости, 05.04.2024

В ВСУ признали ситуацию в районе Часова Яра сложной

Представитель восточного командования ВС Украины Андрей Задубинный признал, что ситуация в районе Часова Яра очень сложная, бои там продолжаются, передает... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T10:12

2024-04-05T10:12

2024-04-05T10:12

специальная военная операция на украине

в мире

россия

часов яр

донецкая народная республика

андрей задубинный

ян гагин

денис пушилин

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Представитель восточного командования ВС Украины Андрей Задубинный признал, что ситуация в районе Часова Яра очень сложная, бои там продолжаются, передает агентство Рейтер. "Ситуация там очень сложная, бои продолжаются", - приводит агентство слова Задубинного. Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил РИА Новости, что вооруженные силы России вошли в пригород Часова Яра. Он отметил, что противник за год возвел серьезные укрепления в городе, его территория заминирована. Гагин добавил, что российские военные близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре и нарушить их логистику, артиллерия и авиация РФ уже поражает украинские ротационные колонны. Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. Ранее британская газета Times опубликовала рассказ офицера спецназа ВСУ о том, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр плохая и ухудшается с каждым днем.

https://ria.ru/20240402/situatsiya-1937359958.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

часов яр

донецкая народная республика

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в мире, россия, часов яр, донецкая народная республика, андрей задубинный, ян гагин, денис пушилин, вооруженные силы украины