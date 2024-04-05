https://ria.ru/20240405/sotsialnye-1938099330.html
Почти 500 субъектов МСП Подмосковья признали социальными в этом году
Почти 500 субъектов МСП Подмосковья признали социальными в этом году - РИА Новости, 05.04.2024
Почти 500 субъектов МСП Подмосковья признали социальными в этом году
С начала текущего года почти 500 субъектов малого и среднего бизнеса Подмосковья признали социальными, этот статус нужно подтверждать каждый год, сообщает... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T17:38
2024-04-05T17:38
2024-04-05T17:38
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. С начала текущего года почти 500 субъектов малого и среднего бизнеса Подмосковья признали социальными, этот статус нужно подтверждать каждый год, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста. "Получение этого статуса позволяет бизнесу Подмосковья претендовать на получение специальных мер поддержки — грантов и субсидий. Старт этих мер поддержки в этом году запланирован в августе. С начала этого года социальными были признаны 476 компаний: из них 369 подтвердили статус, остальные 107 — получили статус впервые", — цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву. По ее словам, подать заявку на получение статуса "социального предприятия" можно онлайн на портале РПГУ. В рамках грантовой поддержки соцпредприниматели могут получить до 500 тысяч рублей на оплату аренды, ремонта, оборудования, коммунальных и лизинговых платежей, результатов интеллектуальной деятельности и другие. Сумма гранта может покрыть до 75% указанных расходов. С помощью субсидии можно получить до 3 миллионов и компенсировать до 85% таких затрат, как выкуп и аренда помещения, коммунальные платежи, ремонт и другие. Для подмосковных бизнесменов, в том числе социальных, доступны услуги центра "Мой бизнес". Например, они могут получить помощь при регистрации товарного знака или создании видеоролика. Также предприниматели могут принять участие в форумах, образовательных и выставочных мероприятиях. В прошлом году бизнесу было предоставлено более 53 тысяч услуг центра "Мой бизнес". Поддержка МСП в Подмосковье осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, московская область (подмосковье), поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Московская область (Подмосковье), Поддержка бизнеса
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. С начала текущего года почти 500 субъектов малого и среднего бизнеса Подмосковья признали социальными, этот статус нужно подтверждать каждый год, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«
"Получение этого статуса позволяет бизнесу Подмосковья претендовать на получение специальных мер поддержки — грантов и субсидий. Старт этих мер поддержки в этом году запланирован в августе. С начала этого года социальными были признаны 476 компаний: из них 369 подтвердили статус, остальные 107 — получили статус впервые", — цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву.
По ее словам, подать заявку на получение статуса "социального предприятия" можно онлайн на портале РПГУ.
В рамках грантовой поддержки соцпредприниматели могут получить до 500 тысяч рублей на оплату аренды, ремонта, оборудования, коммунальных и лизинговых платежей, результатов интеллектуальной деятельности и другие. Сумма гранта может покрыть до 75% указанных расходов.
С помощью субсидии можно получить до 3 миллионов и компенсировать до 85% таких затрат, как выкуп и аренда помещения, коммунальные платежи, ремонт и другие.
Для подмосковных бизнесменов, в том числе социальных, доступны услуги центра "Мой бизнес". Например, они могут получить помощь при регистрации товарного знака или создании видеоролика. Также предприниматели могут принять участие в форумах, образовательных и выставочных мероприятиях. В прошлом году бизнесу было предоставлено более 53 тысяч услуг центра "Мой бизнес".
Поддержка МСП в Подмосковье
осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".