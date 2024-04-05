Рейтинг@Mail.ru
Воробьев обсудил с губернатором Ульяновской области развитие сотрудничества - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
13:42 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/sotrudnichestvo-1938037215.html
Воробьев обсудил с губернатором Ульяновской области развитие сотрудничества
Воробьев обсудил с губернатором Ульяновской области развитие сотрудничества - РИА Новости, 05.04.2024
Воробьев обсудил с губернатором Ульяновской области развитие сотрудничества
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских и обсудил развитие сотрудничества в экономическом... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T13:42
2024-04-05T13:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
ульяновская область
андрей воробьев
алексей русских
метровагонмаш
дубна
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938036205_0:111:1080:719_1920x0_80_0_0_7edadb69187a901c901845a36c0187b9.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских и обсудил развитие сотрудничества в экономическом блоке, а также познакомил коллегу с деятельностью региона, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья. "Я хотел бы поблагодарить вас, Алексей Юрьевич (губернатор Ульяновской области Алексей Русских), ваших коллег за желание работать в партнерстве. Наша задача - найти возможность кооперации, синергии в экономическом блоке… Мы очень ценим бизнес и стараемся никого не упускать. Поэтому будет интересно обменяться практиками, чтобы в партнерском режиме заниматься развитием наших регионов, нашей любимой страны", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. По данным пресс-службы, сейчас некоторые подмосковные предприятия имеют свои филиалы в Ульяновской области. Например, производство запчастей и компоненты для авиакосмической отрасли "Промтех-Ульяновск" (филиал ГК "Промтех" в Дубне), завод по производству сухих строительных смесей (дочернее предприятие компании "Седрус" в Коломне) и лаборатория селекционного контроля качества молока (научное подразделение головного центра по воспроизводству сельскохозяйственных животных в Подольске). Делегация Ульяновской области в рамках визита в Подмосковье посетила региональный Центр содействия строительству. Он позволяет сократить время выхода на стройплощадку для подмосковного бизнеса с 36 до 9 месяцев. Также представители более 30 компаний из Ульяновской области посетили Демиховский машиностроительный завод и завод "Тонар" в Орехово-Зуево, Авиационную корпорацию "Рубин" в Балашихе, "Метровагонмаш" в Мытищах, одну из первых в России ОЭЗ "Дубна" и компанию "Промтех-Дубна", добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240129/podmoskove-1924084200.html
московская область (подмосковье)
ульяновская область
дубна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938036205_106:20:1037:719_1920x0_80_0_0_da70587ec0c5fa39267d55df1c9a5bf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), ульяновская область, андрей воробьев, алексей русских, метровагонмаш, дубна
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ульяновская область, Андрей Воробьев, Алексей Русских, Метровагонмаш, Дубна

Воробьев обсудил с губернатором Ульяновской области развитие сотрудничества

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Ульяновской области Алексей Русских
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Ульяновской области Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Ульяновской области Алексей Русских
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских и обсудил развитие сотрудничества в экономическом блоке, а также познакомил коллегу с деятельностью региона, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
«
"Я хотел бы поблагодарить вас, Алексей Юрьевич (губернатор Ульяновской области Алексей Русских), ваших коллег за желание работать в партнерстве. Наша задача - найти возможность кооперации, синергии в экономическом блоке… Мы очень ценим бизнес и стараемся никого не упускать. Поэтому будет интересно обменяться практиками, чтобы в партнерском режиме заниматься развитием наших регионов, нашей любимой страны", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
По данным пресс-службы, сейчас некоторые подмосковные предприятия имеют свои филиалы в Ульяновской области. Например, производство запчастей и компоненты для авиакосмической отрасли "Промтех-Ульяновск" (филиал ГК "Промтех" в Дубне), завод по производству сухих строительных смесей (дочернее предприятие компании "Седрус" в Коломне) и лаборатория селекционного контроля качества молока (научное подразделение головного центра по воспроизводству сельскохозяйственных животных в Подольске).
Делегация Ульяновской области в рамках визита в Подмосковье посетила региональный Центр содействия строительству. Он позволяет сократить время выхода на стройплощадку для подмосковного бизнеса с 36 до 9 месяцев.
Также представители более 30 компаний из Ульяновской области посетили Демиховский машиностроительный завод и завод "Тонар" в Орехово-Зуево, Авиационную корпорацию "Рубин" в Балашихе, "Метровагонмаш" в Мытищах, одну из первых в России ОЭЗ "Дубна" и компанию "Промтех-Дубна", добавили в пресс-службе.
Деньги - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Подмосковье подписало соглашение о сотрудничестве с провинцией Ляонин
29 января, 11:04
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Ульяновская областьАндрей ВоробьевАлексей РусскихМетровагонмашДубна
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала