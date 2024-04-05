Воробьев обсудил с губернатором Ульяновской области развитие сотрудничества
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Ульяновской области Алексей Русских
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Ульяновской области Алексей Русских
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских и обсудил развитие сотрудничества в экономическом блоке, а также познакомил коллегу с деятельностью региона, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
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"Я хотел бы поблагодарить вас, Алексей Юрьевич (губернатор Ульяновской области Алексей Русских), ваших коллег за желание работать в партнерстве. Наша задача - найти возможность кооперации, синергии в экономическом блоке… Мы очень ценим бизнес и стараемся никого не упускать. Поэтому будет интересно обменяться практиками, чтобы в партнерском режиме заниматься развитием наших регионов, нашей любимой страны", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
По данным пресс-службы, сейчас некоторые подмосковные предприятия имеют свои филиалы в Ульяновской области. Например, производство запчастей и компоненты для авиакосмической отрасли "Промтех-Ульяновск" (филиал ГК "Промтех" в Дубне), завод по производству сухих строительных смесей (дочернее предприятие компании "Седрус" в Коломне) и лаборатория селекционного контроля качества молока (научное подразделение головного центра по воспроизводству сельскохозяйственных животных в Подольске).
Делегация Ульяновской области в рамках визита в Подмосковье посетила региональный Центр содействия строительству. Он позволяет сократить время выхода на стройплощадку для подмосковного бизнеса с 36 до 9 месяцев.
Также представители более 30 компаний из Ульяновской области посетили Демиховский машиностроительный завод и завод "Тонар" в Орехово-Зуево, Авиационную корпорацию "Рубин" в Балашихе, "Метровагонмаш" в Мытищах, одну из первых в России ОЭЗ "Дубна" и компанию "Промтех-Дубна", добавили в пресс-службе.