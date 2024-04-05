https://ria.ru/20240405/soglashenie-1938056603.html

Госдума может ратифицировать соглашение с КНР о создании лунной станции

Госдума может ратифицировать соглашение с КНР о создании лунной станции - РИА Новости, 05.04.2024

Госдума может ратифицировать соглашение с КНР о создании лунной станции

Госдума может ратифицировать соглашение между РФ и КНР о совместном создании Международной научной лунной станции 15 мая, сказано в проекте календаря работы ГД. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T14:43

2024-04-05T14:43

2024-04-05T15:08

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Госдума может ратифицировать соглашение между РФ и КНР о совместном создании Международной научной лунной станции 15 мая, сказано в проекте календаря работы ГД. "15.05.24... О ратификации Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции", - сказано в документе. Правительство РФ внесло в марте в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС). Отмечалось, что задачей МНЛС является проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий, с возможностью длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой обеспечения присутствия человека на Луне. Реализация соглашения, как отмечается, будет способствовать укреплению стратегического партнерства России и Китая, развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны.

https://ria.ru/20240405/roskosmos-1938035544.html

https://ria.ru/20240306/ustanovka-1931352274.html

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космос - риа наука, россия, китай, луна, госдума рф, в мире