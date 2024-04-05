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На Украине хотят увеличить штрафы за неявку в военкомат, пишут СМИ - РИА Новости, 05.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:24 05.04.2024 (обновлено: 21:25 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/shtrafy-1938147400.html
На Украине хотят увеличить штрафы за неявку в военкомат, пишут СМИ
На Украине хотят увеличить штрафы за неявку в военкомат, пишут СМИ - РИА Новости, 05.04.2024
На Украине хотят увеличить штрафы за неявку в военкомат, пишут СМИ
Штрафы за неявку по повестке в военкомат на Украине хотят увеличить до 204 тысяч гривен (5,2 тысячи долларов), сообщает в пятницу украинское издание "Страна". РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T21:24
2024-04-05T21:25
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Штрафы за неявку по повестке в военкомат на Украине хотят увеличить до 204 тысяч гривен (5,2 тысячи долларов), сообщает в пятницу украинское издание "Страна". "Новые подробности кабминовского законопроекта по наказаниям за уклонение от мобилизации. Штрафы за неявку по повестке в ТЦК (территориальный центр комплектации – военкомат – ред.) хотят увеличить до 204 тысяч гривен (5,2 тысячи долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Кроме того, как сообщает издание, за нарушение правил учета военнообязанных предлагается увеличить штрафы до 8,5 тысячи гривен (217 долларов) – 17 тысяч гривен (435 долларов), а за нарушение законодательства о воинской обязанности – до 34 тысяч гривен (871 доллар) – 85 тысяч гривен (2,1 тысячи долларов). Также в законопроекте предлагается разрешить задерживать подозреваемых в уклонении на срок до трех часов, а в отдельных случаях для выяснения личности – до трех суток. На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Нижняя планка возраста для мобилизации снижается с 27 до 25 лет. Законопроект также обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса.
https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html
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украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
На Украине хотят увеличить штрафы за неявку в военкомат, пишут СМИ

"Страна": на Украине хотят увеличить до $5,2 тыс штрафы за неявку в военкомат

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Штрафы за неявку по повестке в военкомат на Украине хотят увеличить до 204 тысяч гривен (5,2 тысячи долларов), сообщает в пятницу украинское издание "Страна".
"Новые подробности кабминовского законопроекта по наказаниям за уклонение от мобилизации. Штрафы за неявку по повестке в ТЦК (территориальный центр комплектации – военкомат – ред.) хотят увеличить до 204 тысяч гривен (5,2 тысячи долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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Кроме того, как сообщает издание, за нарушение правил учета военнообязанных предлагается увеличить штрафы до 8,5 тысячи гривен (217 долларов) – 17 тысяч гривен (435 долларов), а за нарушение законодательства о воинской обязанности – до 34 тысяч гривен (871 доллар) – 85 тысяч гривен (2,1 тысячи долларов).
Также в законопроекте предлагается разрешить задерживать подозреваемых в уклонении на срок до трех часов, а в отдельных случаях для выяснения личности – до трех суток.
На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Нижняя планка возраста для мобилизации снижается с 27 до 25 лет. Законопроект также обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса.
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