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На Украине журналиста Шпира заочно обвинили в госизмене - РИА Новости, 05.04.2024
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16:01 05.04.2024 (обновлено: 16:09 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/shpir-1938078034.html
На Украине журналиста Шпира заочно обвинили в госизмене
На Украине журналиста Шпира заочно обвинили в госизмене - РИА Новости, 05.04.2024
На Украине журналиста Шпира заочно обвинили в госизмене
Служба безопасности Украины (СБУ) в пятницу сообщила, что работавший с телеканалами украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука журналист Михаил Шпир РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:01
2024-04-05T16:09
в мире
украина
херсонская область
россия
виктор медведчук
служба безопасности украины
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) в пятницу сообщила, что работавший с телеканалами украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука журналист Михаил Шпир подозревается в государственной измене. СБУ в июне 2023 года сообщала, что Шпир заочно осужден к 10 годам лишения свободы за то, что якобы "восхвалял агрессивную политику военно-политического руководства России", "дискредитировал одну из религиозных конфессий" на Украине. "Служба безопасности собрала доказательства государственной измены со стороны… Михаила Шпира, находящегося… в Херсонской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным следствия, Шпир сотрудничает "с российскими спецслужбами". Кроме того, он с сентября 2022 года назначен заместителем министра цифрового развития и связи Херсонской области и поддерживает российскую военную операцию против Украины. СБУ заочно предъявила Шпиру обвинения, в частности, по статьям о госизмене и оправдании российской спецоперации против Украины. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20231007/sbu-1901174401.html
https://ria.ru/20231012/panchenko-1902237828.html
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в мире, украина, херсонская область , россия, виктор медведчук, служба безопасности украины
В мире, Украина, Херсонская область , Россия, Виктор Медведчук, Служба безопасности Украины
На Украине журналиста Шпира заочно обвинили в госизмене

СБУ заочно обвинила в госизмене журналиста Шпира, работавшего с Медведчуком

© соцсети журналистаУкраинский журналист Михаил Шпир
Украинский журналист Михаил Шпир
© соцсети журналиста
Украинский журналист Михаил Шпир. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) в пятницу сообщила, что работавший с телеканалами украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука журналист Михаил Шпир подозревается в государственной измене.
СБУ в июне 2023 года сообщала, что Шпир заочно осужден к 10 годам лишения свободы за то, что якобы "восхвалял агрессивную политику военно-политического руководства России", "дискредитировал одну из религиозных конфессий" на Украине.
Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
СБУ заявила о задержании соратника Медведчука
7 октября 2023, 16:34
"Служба безопасности собрала доказательства государственной измены со стороны… Михаила Шпира, находящегося… в Херсонской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
По данным следствия, Шпир сотрудничает "с российскими спецслужбами". Кроме того, он с сентября 2022 года назначен заместителем министра цифрового развития и связи Херсонской области и поддерживает российскую военную операцию против Украины.
СБУ заочно предъявила Шпиру обвинения, в частности, по статьям о госизмене и оправдании российской спецоперации против Украины.
Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Диана Панченко - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
СБУ обвинила журналистку Панченко в госизмене
12 октября 2023, 13:27
 
В миреУкраинаХерсонская областьРоссияВиктор МедведчукСлужба безопасности Украины
 
 
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