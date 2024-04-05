https://ria.ru/20240405/shpir-1938078034.html

На Украине журналиста Шпира заочно обвинили в госизмене

На Украине журналиста Шпира заочно обвинили в госизмене - РИА Новости, 05.04.2024

На Украине журналиста Шпира заочно обвинили в госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) в пятницу сообщила, что работавший с телеканалами украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука журналист Михаил Шпир РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T16:01

2024-04-05T16:01

2024-04-05T16:09

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херсонская область

россия

виктор медведчук

служба безопасности украины

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) в пятницу сообщила, что работавший с телеканалами украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука журналист Михаил Шпир подозревается в государственной измене. СБУ в июне 2023 года сообщала, что Шпир заочно осужден к 10 годам лишения свободы за то, что якобы "восхвалял агрессивную политику военно-политического руководства России", "дискредитировал одну из религиозных конфессий" на Украине. "Служба безопасности собрала доказательства государственной измены со стороны… Михаила Шпира, находящегося… в Херсонской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным следствия, Шпир сотрудничает "с российскими спецслужбами". Кроме того, он с сентября 2022 года назначен заместителем министра цифрового развития и связи Херсонской области и поддерживает российскую военную операцию против Украины. СБУ заочно предъявила Шпиру обвинения, в частности, по статьям о госизмене и оправдании российской спецоперации против Украины. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20231007/sbu-1901174401.html

https://ria.ru/20231012/panchenko-1902237828.html

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в мире, украина, херсонская область , россия, виктор медведчук, служба безопасности украины