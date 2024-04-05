https://ria.ru/20240405/shpionka-1938056112.html

Источник рассказал подробности о задержанной в Луганске украинской шпионке

Источник рассказал подробности о задержанной в Луганске украинской шпионке - РИА Новости, 05.04.2024

Источник рассказал подробности о задержанной в Луганске украинской шпионке

Задержанной в Луганске по подозрению в госизмене оказалась студентка-отличница одного из местных вузов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T14:41

2024-04-05T14:41

2024-04-05T14:47

луганск

россия

луганская народная республика

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg

ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Задержанной в Луганске по подозрению в госизмене оказалась студентка-отличница одного из местных вузов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Ранее в региональном управлении ФСБ РФ сообщили о задержании в ЛНР мужчины и женщины, подозреваемых в работе на украинские спецслужбы. Как уточнил собеседник агентства, ее взяли в Луганске. "Задержанная училась в одном из луганских вузов, шла на красный диплом", - сказал источник. Согласно показаниям задержанной, в свободное от учебы время она собирала и передавала украинским спецслужбам информацию о перемещении и дислокации российских военнослужащих. По словам студентки, на нее вышел анонимный контакт в Telergam и под видом блогера давал простые задания: сфотографировать улицу с проезжающими военными автомобилями, административное здание. В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело о шпионаже, девушки - о госизмене.

https://ria.ru/20240329/zaderzhanie-1936742420.html

https://ria.ru/20240122/gosizmena-1922700630.html

луганск

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганск, россия, луганская народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность