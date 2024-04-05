https://ria.ru/20240405/shpionka-1938056112.html
Источник рассказал подробности о задержанной в Луганске украинской шпионке
Источник рассказал подробности о задержанной в Луганске украинской шпионке - РИА Новости, 05.04.2024
Источник рассказал подробности о задержанной в Луганске украинской шпионке
Задержанной в Луганске по подозрению в госизмене оказалась студентка-отличница одного из местных вузов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T14:41
2024-04-05T14:41
2024-04-05T14:47
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ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Задержанной в Луганске по подозрению в госизмене оказалась студентка-отличница одного из местных вузов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Ранее в региональном управлении ФСБ РФ сообщили о задержании в ЛНР мужчины и женщины, подозреваемых в работе на украинские спецслужбы. Как уточнил собеседник агентства, ее взяли в Луганске. "Задержанная училась в одном из луганских вузов, шла на красный диплом", - сказал источник. Согласно показаниям задержанной, в свободное от учебы время она собирала и передавала украинским спецслужбам информацию о перемещении и дислокации российских военнослужащих. По словам студентки, на нее вышел анонимный контакт в Telergam и под видом блогера давал простые задания: сфотографировать улицу с проезжающими военными автомобилями, административное здание. В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело о шпионаже, девушки - о госизмене.
https://ria.ru/20240329/zaderzhanie-1936742420.html
https://ria.ru/20240122/gosizmena-1922700630.html
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луганск, россия, луганская народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Луганск, Россия, Луганская Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Источник рассказал подробности о задержанной в Луганске украинской шпионке
В ЛНР задержали студентку за передачу ВСУ данных о ВС РФ через Telegram