В ЛНР задержали двоих подозреваемых в шпионаже в пользу Украины
В ЛНР задержали мужчину и женщину за передачу ВСУ данных о российских военных
Совместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Двух подозреваемых в передаче украинским спецслужбам сведений о российских военных, задержали в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ РФ.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с ФСВНГ РФ пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства", — говорится в сообщении.
Как сообщил РИА Новости источник в силовом ведомстве, один задержанный был завербован украинскими спецслужбами в 2019 году и в течение нескольких лет занимался тем, что устанавливал персональные данные российских пограничников, их транспортных средств и передавал информацию в СБУ. Также источник уточнил, что семья задержанного проживает на территории Украины, а в случае отказа в сотрудничестве с украинскими спецслужбами им бы грозила опасность.
Второй задержанной оказалась жительница республики, которая собирала и передавала украинским спецслужбам информацию о перемещении и дислокации российских военнослужащих.
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"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность жительницы ЛНР, действовавшей в интересах иностранного государства. В соответствии с полученными материалами установлено, что жительница Республики, руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям осуществляла собирание и передачу сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, задействованных в проведении Специальной военной операции", — сообщили в региональном управлении ФСБ.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 276 УК России "Шпионаж" и ст. 275 УК России "Государственная измена", ведется следствие.
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