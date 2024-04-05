https://ria.ru/20240405/shpionazh-1938016758.html

В ЛНР задержали двоих подозреваемых в шпионаже в пользу Украины

В ЛНР задержали двоих подозреваемых в шпионаже в пользу Украины - РИА Новости, 05.04.2024

В ЛНР задержали двоих подозреваемых в шпионаже в пользу Украины

Двух подозреваемых в передаче украинским спецслужбам сведений о российских военных, задержали в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:36

2024-04-05T12:36

2024-04-05T13:17

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Двух подозреваемых в передаче украинским спецслужбам сведений о российских военных, задержали в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ РФ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с ФСВНГ РФ пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства", — говорится в сообщении. Как сообщил РИА Новости источник в силовом ведомстве, один задержанный был завербован украинскими спецслужбами в 2019 году и в течение нескольких лет занимался тем, что устанавливал персональные данные российских пограничников, их транспортных средств и передавал информацию в СБУ. Также источник уточнил, что семья задержанного проживает на территории Украины, а в случае отказа в сотрудничестве с украинскими спецслужбами им бы грозила опасность. Второй задержанной оказалась жительница республики, которая собирала и передавала украинским спецслужбам информацию о перемещении и дислокации российских военнослужащих. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность жительницы ЛНР, действовавшей в интересах иностранного государства. В соответствии с полученными материалами установлено, что жительница Республики, руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям осуществляла собирание и передачу сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, задействованных в проведении Специальной военной операции", — сообщили в региональном управлении ФСБ. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 276 УК России "Шпионаж" и ст. 275 УК России "Государственная измена", ведется следствие.

https://ria.ru/20240329/zaderzhanie-1936740483.html

https://ria.ru/20240314/zaderzhanie-1932851820.html

https://ria.ru/20240229/shpionazh-1930127888.html

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луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, луганская народная республика, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)