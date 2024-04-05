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В ЛНР задержали двоих подозреваемых в шпионаже в пользу Украины - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 05.04.2024 (обновлено: 13:17 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/shpionazh-1938016758.html
В ЛНР задержали двоих подозреваемых в шпионаже в пользу Украины
В ЛНР задержали двоих подозреваемых в шпионаже в пользу Украины - РИА Новости, 05.04.2024
В ЛНР задержали двоих подозреваемых в шпионаже в пользу Украины
Двух подозреваемых в передаче украинским спецслужбам сведений о российских военных, задержали в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:36
2024-04-05T13:17
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
безопасность
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Двух подозреваемых в передаче украинским спецслужбам сведений о российских военных, задержали в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ РФ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с ФСВНГ РФ пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства", — говорится в сообщении. Как сообщил РИА Новости источник в силовом ведомстве, один задержанный был завербован украинскими спецслужбами в 2019 году и в течение нескольких лет занимался тем, что устанавливал персональные данные российских пограничников, их транспортных средств и передавал информацию в СБУ. Также источник уточнил, что семья задержанного проживает на территории Украины, а в случае отказа в сотрудничестве с украинскими спецслужбами им бы грозила опасность. Второй задержанной оказалась жительница республики, которая собирала и передавала украинским спецслужбам информацию о перемещении и дислокации российских военнослужащих. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность жительницы ЛНР, действовавшей в интересах иностранного государства. В соответствии с полученными материалами установлено, что жительница Республики, руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям осуществляла собирание и передачу сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, задействованных в проведении Специальной военной операции", — сообщили в региональном управлении ФСБ. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 276 УК России "Шпионаж" и ст. 275 УК России "Государственная измена", ведется следствие.
https://ria.ru/20240329/zaderzhanie-1936740483.html
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россия, луганская народная республика, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Безопасность, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В ЛНР задержали двоих подозреваемых в шпионаже в пользу Украины

В ЛНР задержали мужчину и женщину за передачу ВСУ данных о российских военных

© РИА Новости / Евгений БиятовСовместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО
Совместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Совместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Двух подозреваемых в передаче украинским спецслужбам сведений о российских военных, задержали в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ РФ.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с ФСВНГ РФ пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства", — говорится в сообщении.
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Как сообщил РИА Новости источник в силовом ведомстве, один задержанный был завербован украинскими спецслужбами в 2019 году и в течение нескольких лет занимался тем, что устанавливал персональные данные российских пограничников, их транспортных средств и передавал информацию в СБУ. Также источник уточнил, что семья задержанного проживает на территории Украины, а в случае отказа в сотрудничестве с украинскими спецслужбами им бы грозила опасность.
Второй задержанной оказалась жительница республики, которая собирала и передавала украинским спецслужбам информацию о перемещении и дислокации российских военнослужащих.
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"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность жительницы ЛНР, действовавшей в интересах иностранного государства. В соответствии с полученными материалами установлено, что жительница Республики, руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям осуществляла собирание и передачу сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, задействованных в проведении Специальной военной операции", — сообщили в региональном управлении ФСБ.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 276 УК России "Шпионаж" и ст. 275 УК России "Государственная измена", ведется следствие.
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