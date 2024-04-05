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В Севастополе приостанавливали движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 05.04.2024
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16:47 05.04.2024 (обновлено: 17:05 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/sevastopol-1938090553.html
В Севастополе приостанавливали движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе приостанавливали движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 05.04.2024
В Севастополе приостанавливали движение морского пассажирского транспорта
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостанавливал движение на несколько минут, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта города. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:47
2024-04-05T17:05
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостанавливал движение на несколько минут, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта города."Уважаемые пассажиры, морской пассажирский транспорт временно приостановил движение", - говорится в сообщении, поступившем в 16.40 мск.В 16.43 поступило сообщение об открытии рейда.
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севастополь, общество
Севастополь, Общество
В Севастополе приостанавливали движение морского пассажирского транспорта

Рейд в Севастополе перекрывали на несколько минут

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкГород Севастополь на черноморском побережье Крымского полуострова
Город Севастополь на черноморском побережье Крымского полуострова - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Город Севастополь на черноморском побережье Крымского полуострова. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостанавливал движение на несколько минут, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта города.
"Уважаемые пассажиры, морской пассажирский транспорт временно приостановил движение", - говорится в сообщении, поступившем в 16.40 мск.
В 16.43 поступило сообщение об открытии рейда.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
На севере Крыма перекрыли движение через пункт пропуска Джанкой
Вчера, 16:29
 
СевастопольОбщество
 
 
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