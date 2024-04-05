https://ria.ru/20240405/sevastopol-1938090553.html

В Севастополе приостанавливали движение морского пассажирского транспорта

В Севастополе приостанавливали движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 05.04.2024

В Севастополе приостанавливали движение морского пассажирского транспорта

Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостанавливал движение на несколько минут, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта города. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T16:47

2024-04-05T16:47

2024-04-05T17:05

севастополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостанавливал движение на несколько минут, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта города."Уважаемые пассажиры, морской пассажирский транспорт временно приостановил движение", - говорится в сообщении, поступившем в 16.40 мск.В 16.43 поступило сообщение об открытии рейда.

https://ria.ru/20240405/punkt-1938084566.html

севастополь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, общество