https://ria.ru/20240405/sevastopol-1938090553.html
В Севастополе приостанавливали движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе приостанавливали движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 05.04.2024
В Севастополе приостанавливали движение морского пассажирского транспорта
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостанавливал движение на несколько минут, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта города. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:47
2024-04-05T16:47
2024-04-05T17:05
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостанавливал движение на несколько минут, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта города."Уважаемые пассажиры, морской пассажирский транспорт временно приостановил движение", - говорится в сообщении, поступившем в 16.40 мск.В 16.43 поступило сообщение об открытии рейда.
https://ria.ru/20240405/punkt-1938084566.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, общество
В Севастополе приостанавливали движение морского пассажирского транспорта
Рейд в Севастополе перекрывали на несколько минут