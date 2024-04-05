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СМИ: ХАМАС отверг последнее предложение Израиля по сделке с заложниками - РИА Новости, 05.04.2024
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21:59 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/sdelka-1938150991.html
СМИ: ХАМАС отверг последнее предложение Израиля по сделке с заложниками
СМИ: ХАМАС отверг последнее предложение Израиля по сделке с заложниками - РИА Новости, 05.04.2024
СМИ: ХАМАС отверг последнее предложение Израиля по сделке с заложниками
Палестинское движение ХАМАС отвергло последнее предложение Израиля по обмену заложников, похищенных ХАМАС 7 октября, сделанное ранее на этой неделе, заявил... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T21:59
2024-04-05T21:59
в мире
израиль
россия
египет
уильям бернс
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС отвергло последнее предложение Израиля по обмену заложников, похищенных ХАМАС 7 октября, сделанное ранее на этой неделе, заявил телеканалу CNN дипломат, знакомый с ходом переговоров. Как заявил телеканалу дипломат, ранее на этой неделе власти Израиля направили движению предложение, в котором не принимались два ключевых требования ХАМАС: неограниченное возвращение жителей Газы на север и вывод войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "ХАМАС отклонил последнее встречное предложение Израиля, выдвинутое ранее на этой неделе", - заявил телеканалу дипломат. Дипломат добавил CNN, что Израиль продолжает настаивать на том, чтобы были разрешены проверки людей, направляющихся на север анклава, а также чтобы военные ЦАХАЛ не были перемещены за пределы центральной части сектора Газа. Телеканал также отмечает со ссылкой на источник, знакомый с переговорами, и официальный источник в правительстве Израиля, что директор ЦРУ Уильям Бернс, а также директор израильского разведки "Моссад" Дэвид Барни и директор Службы общей безопасности (ШАБАК) Ронен Бар встретятся в эти выходные в Египте, чтобы продолжить переговоры о прекращении огня в секторе Газа. В последние месяцы состоялось несколько раундов переговоров о прекращении огня в секторе Газа, однако они до сих пор не увенчались успехом. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 33 тысячи, пострадали около 75,7 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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в мире, израиль, россия, египет, уильям бернс, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Россия, Египет, Уильям Бернс, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
СМИ: ХАМАС отверг последнее предложение Израиля по сделке с заложниками

CNN: ХАМАС отверг последнее предложение Израиля по сделке с заложниками

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС отвергло последнее предложение Израиля по обмену заложников, похищенных ХАМАС 7 октября, сделанное ранее на этой неделе, заявил телеканалу CNN дипломат, знакомый с ходом переговоров.
Как заявил телеканалу дипломат, ранее на этой неделе власти Израиля направили движению предложение, в котором не принимались два ключевых требования ХАМАС: неограниченное возвращение жителей Газы на север и вывод войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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"ХАМАС отклонил последнее встречное предложение Израиля, выдвинутое ранее на этой неделе", - заявил телеканалу дипломат.
Дипломат добавил CNN, что Израиль продолжает настаивать на том, чтобы были разрешены проверки людей, направляющихся на север анклава, а также чтобы военные ЦАХАЛ не были перемещены за пределы центральной части сектора Газа.
Телеканал также отмечает со ссылкой на источник, знакомый с переговорами, и официальный источник в правительстве Израиля, что директор ЦРУ Уильям Бернс, а также директор израильского разведки "Моссад" Дэвид Барни и директор Службы общей безопасности (ШАБАК) Ронен Бар встретятся в эти выходные в Египте, чтобы продолжить переговоры о прекращении огня в секторе Газа.
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В последние месяцы состоялось несколько раундов переговоров о прекращении огня в секторе Газа, однако они до сих пор не увенчались успехом.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
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Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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