https://ria.ru/20240405/saratov-1937963397.html

В Саратове сняли ограничения на работу аэропорта

В Саратове сняли ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 05.04.2024

В Саратове сняли ограничения на работу аэропорта

Ограничения на работу саратовского международного аэропорта "Гагарин" сняты, прибытие рейса авиакомпании "Победа" из Москвы задерживается на 1 час 40 минут,... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T09:45

2024-04-05T09:45

2024-04-05T09:45

специальная военная операция на украине

москва

энгельс

россия

роман бусаргин

шереметьево (аэропорт)

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САРАТОВ, 5 апр — РИА Новости. Ограничения на работу саратовского международного аэропорта "Гагарин" сняты, прибытие рейса авиакомпании "Победа" из Москвы задерживается на 1 час 40 минут, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что утром в пятницу в Энгельсе ликвидировали БПЛА, пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков, предварительно, нет. По данным пресс-службы Минобороны, российские системы ПВО в ночь на пятницу сбили 53 украинских беспилотника в пяти регионах РФ, из них один - в Саратовской области. В пресс-службе "Гагарина" сообщили, что временно ограничили прием и отправку самолетов после атаки беспилотника на регион. Прибытие первого рейса в Саратов ожидалось в 10.25 (9.25 мск), его должна была выполнить "Победа" из московского "Шереметьево". По данным на сайте "Шереметьево", вылет рейса отложен на два часа. "Аэропорт "Гагарин" работает в штатном режиме на прием и отправку воздушных судов. В настоящий момент на прилет задерживается рейс авиакомпании "Победа" DP-6863 из Москвы до 12.05 (11.05 мск)", - сказал собеседник агентства. Как следует из онлайн-табло на сайте аэропорта "Гагарин", вылет обратного рейса "Победы" DP-6864 в Москву, который планировался на 10.55 (9.55 мск), отложен до 12.30 (11.30 мск).

https://ria.ru/20240405/bespilotniki-1937949982.html

москва

энгельс

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, энгельс, россия, роман бусаргин, шереметьево (аэропорт)