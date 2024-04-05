В Саратове сняли ограничения на работу аэропорта
В Саратове сняли ограничения на работу аэропорта, введенные из-за атаки БПЛА
© РИА Новости / Филипп Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта "Гагарин" в Саратовской области
Здание аэропорта "Гагарин" в Саратовской области. Архивное фото
САРАТОВ, 5 апр — РИА Новости. Ограничения на работу саратовского международного аэропорта "Гагарин" сняты, прибытие рейса авиакомпании "Победа" из Москвы задерживается на 1 час 40 минут, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что утром в пятницу в Энгельсе ликвидировали БПЛА, пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков, предварительно, нет. По данным пресс-службы Минобороны, российские системы ПВО в ночь на пятницу сбили 53 украинских беспилотника в пяти регионах РФ, из них один - в Саратовской области. В пресс-службе "Гагарина" сообщили, что временно ограничили прием и отправку самолетов после атаки беспилотника на регион. Прибытие первого рейса в Саратов ожидалось в 10.25 (9.25 мск), его должна была выполнить "Победа" из московского "Шереметьево". По данным на сайте "Шереметьево", вылет рейса отложен на два часа.
"Аэропорт "Гагарин" работает в штатном режиме на прием и отправку воздушных судов. В настоящий момент на прилет задерживается рейс авиакомпании "Победа" DP-6863 из Москвы до 12.05 (11.05 мск)", - сказал собеседник агентства.
Как следует из онлайн-табло на сайте аэропорта "Гагарин", вылет обратного рейса "Победы" DP-6864 в Москву, который планировался на 10.55 (9.55 мск), отложен до 12.30 (11.30 мск).