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В Саратове сняли ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 05.04.2024
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09:45 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/saratov-1937963397.html
В Саратове сняли ограничения на работу аэропорта
В Саратове сняли ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 05.04.2024
В Саратове сняли ограничения на работу аэропорта
Ограничения на работу саратовского международного аэропорта "Гагарин" сняты, прибытие рейса авиакомпании "Победа" из Москвы задерживается на 1 час 40 минут,... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T09:45
2024-04-05T09:45
специальная военная операция на украине
москва
энгельс
россия
роман бусаргин
шереметьево (аэропорт)
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САРАТОВ, 5 апр — РИА Новости. Ограничения на работу саратовского международного аэропорта "Гагарин" сняты, прибытие рейса авиакомпании "Победа" из Москвы задерживается на 1 час 40 минут, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что утром в пятницу в Энгельсе ликвидировали БПЛА, пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков, предварительно, нет. По данным пресс-службы Минобороны, российские системы ПВО в ночь на пятницу сбили 53 украинских беспилотника в пяти регионах РФ, из них один - в Саратовской области. В пресс-службе "Гагарина" сообщили, что временно ограничили прием и отправку самолетов после атаки беспилотника на регион. Прибытие первого рейса в Саратов ожидалось в 10.25 (9.25 мск), его должна была выполнить "Победа" из московского "Шереметьево". По данным на сайте "Шереметьево", вылет рейса отложен на два часа. "Аэропорт "Гагарин" работает в штатном режиме на прием и отправку воздушных судов. В настоящий момент на прилет задерживается рейс авиакомпании "Победа" DP-6863 из Москвы до 12.05 (11.05 мск)", - сказал собеседник агентства. Как следует из онлайн-табло на сайте аэропорта "Гагарин", вылет обратного рейса "Победы" DP-6864 в Москву, который планировался на 10.55 (9.55 мск), отложен до 12.30 (11.30 мск).
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москва, энгельс, россия, роман бусаргин, шереметьево (аэропорт)
Специальная военная операция на Украине, Москва, Энгельс, Россия, Роман Бусаргин, Шереметьево (аэропорт)
В Саратове сняли ограничения на работу аэропорта

В Саратове сняли ограничения на работу аэропорта, введенные из-за атаки БПЛА

© РИА Новости / Филипп Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта "Гагарин" в Саратовской области
Здание аэропорта Гагарин в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Филипп Кочетков
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Здание аэропорта "Гагарин" в Саратовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 5 апр — РИА Новости. Ограничения на работу саратовского международного аэропорта "Гагарин" сняты, прибытие рейса авиакомпании "Победа" из Москвы задерживается на 1 час 40 минут, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что утром в пятницу в Энгельсе ликвидировали БПЛА, пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков, предварительно, нет. По данным пресс-службы Минобороны, российские системы ПВО в ночь на пятницу сбили 53 украинских беспилотника в пяти регионах РФ, из них один - в Саратовской области. В пресс-службе "Гагарина" сообщили, что временно ограничили прием и отправку самолетов после атаки беспилотника на регион. Прибытие первого рейса в Саратов ожидалось в 10.25 (9.25 мск), его должна была выполнить "Победа" из московского "Шереметьево". По данным на сайте "Шереметьево", вылет рейса отложен на два часа.
"Аэропорт "Гагарин" работает в штатном режиме на прием и отправку воздушных судов. В настоящий момент на прилет задерживается рейс авиакомпании "Победа" DP-6863 из Москвы до 12.05 (11.05 мск)", - сказал собеседник агентства.
Как следует из онлайн-табло на сайте аэропорта "Гагарин", вылет обратного рейса "Победы" DP-6864 в Москву, который планировался на 10.55 (9.55 мск), отложен до 12.30 (11.30 мск).
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваЭнгельсРоссияРоман БусаргинШереметьево (аэропорт)
 
 
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