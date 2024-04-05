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В аэропорту Саратова ввели ограничения после атаки беспилотника - РИА Новости, 05.04.2024
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08:18 05.04.2024 (обновлено: 08:42 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/saratov-1937952675.html
В аэропорту Саратова ввели ограничения после атаки беспилотника
В аэропорту Саратова ввели ограничения после атаки беспилотника - РИА Новости, 05.04.2024
В аэропорту Саратова ввели ограничения после атаки беспилотника
Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в саратовском международном аэропорту "Гагарин" после атаки беспилотника на регион, сообщили РИА... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T08:18
2024-04-05T08:42
специальная военная операция на украине
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 5 апр - РИА Новости. Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в саратовском международном аэропорту "Гагарин" после атаки беспилотника на регион, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что утром в пятницу в Энгельсе ликвидировали БПЛА, пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков, предварительно, нет. По данным пресс-службы Минобороны, российские системы ПВО в ночь на пятницу сбили 53 украинских беспилотника в пяти регионах РФ, из них один - в Саратовской области."В настоящий момент в аэропорту "Гагарин" введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Задержек рейсов на прилет и на вылет нет. Актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов размещается на онлайн-табло, а также на сайте аэропорта в разделе "табло рейсов", - сказал собеседник агентства.По данным онлайн-табло на сайте аэропорта "Гагарин", в пятницу прибытие первого рейса в Саратов ожидается в 10.25 (9.25 мск), его выполнит из московского аэропорта "Шереметьево" авиакомпания "Победа". Убытие первого рейса из Саратова в пятницу ожидается в 10.55 (9.55 мск), его выполнит в Москву также авиакомпания "Победа", в настоящее время идет регистрация пассажиров.
https://ria.ru/20240405/bespilotniki-1937949982.html
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Специальная военная операция на Украине, Саратов, Происшествия
В аэропорту Саратова ввели ограничения после атаки беспилотника

Ограничения на полеты ввели в аэропорту Саратова из-за атаки БПЛА на регион

© РИА Новости / Филипп Кочетков | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту "Гагарин" в Саратовской области
Пассажиры в аэропорту Гагарин в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Филипп Кочетков
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САРАТОВ, 5 апр - РИА Новости. Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в саратовском международном аэропорту "Гагарин" после атаки беспилотника на регион, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что утром в пятницу в Энгельсе ликвидировали БПЛА, пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков, предварительно, нет. По данным пресс-службы Минобороны, российские системы ПВО в ночь на пятницу сбили 53 украинских беспилотника в пяти регионах РФ, из них один - в Саратовской области.
"В настоящий момент в аэропорту "Гагарин" введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Задержек рейсов на прилет и на вылет нет. Актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов размещается на онлайн-табло, а также на сайте аэропорта в разделе "табло рейсов", - сказал собеседник агентства.
По данным онлайн-табло на сайте аэропорта "Гагарин", в пятницу прибытие первого рейса в Саратов ожидается в 10.25 (9.25 мск), его выполнит из московского аэропорта "Шереметьево" авиакомпания "Победа". Убытие первого рейса из Саратова в пятницу ожидается в 10.55 (9.55 мск), его выполнит в Москву также авиакомпания "Победа", в настоящее время идет регистрация пассажиров.
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Специальная военная операция на УкраинеСаратовПроисшествия
 
 
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