Рейтинг@Mail.ru
Республика Сербская не поддержит санкции против России, заявил Додик - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/sanktsii-1938043027.html
Республика Сербская не поддержит санкции против России, заявил Додик
Республика Сербская не поддержит санкции против России, заявил Додик - РИА Новости, 05.04.2024
Республика Сербская не поддержит санкции против России, заявил Додик
Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) не поддержит санкции Запада в отношении России и не допустит их введения на уровне всей БиГ, заявил президент... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T14:01
2024-04-05T14:01
в мире
россия
сша
республика сербская
виктор орбан
милорад додик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818242005_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_9e9ebe32527c74ecf383f84c628fd85a.jpg
БЕЛГРАД, 5 апр – РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) не поддержит санкции Запада в отношении России и не допустит их введения на уровне всей БиГ, заявил президент РС БиГ Милорад Додик в ходе визита премьера Венгрии Виктора Орбана. Вечером в четверг делегация правительства Венгрии и руководство венгерских компаний прибыли в Баня-Луку. Утром в пятницу состоялся разговор президента РС БиГ и Орбана, а также встреча делегаций. Додик вручил Орбану наивысшую награду РС БиГ – Орден Республики Сербской на ожерелье. После этого состоялась совместная пресс-конференция лидеров. "Мы продолжим политику невведения санкций против РФ и не дадим согласия на уровне БиГ, чтобы это было сделано. Это, конечно, имеет свою цену. Видим это и по санкциям, которые вводят США. Но мы считаем, что это момент в истории и период, и что наши исторические отношения и будущее должны основываться на других постулатах, а не сиюминутных симпатиях или необходимости. Но как можно скорее нужно закончить войну, она остановила все", - заявил Додик и добавил, что нарушены хозяйственные и финансовые коммуникации с партнерами - прежде всего, в России. Госдеп США 1 августа 2023 года сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня 2023 года парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов. Кроме того, он открыто не признает Высокого представителя по БиГ Шмидта, чье назначение в ООН не утвердили РФ и КНР. Руководство Республики Сербской в марте 2023 года приостановило любую коммуникацию с сотрудниками посольств США и Великобритании. Ранее "коммуникация" в публичном поле сводилась к прямой критике руководства Республики Сербской американскими и британскими дипломатами. Официальная Баня-Лука в ответ указывала на неприкрытое и постоянное вмешательство посольств Запада во внутренние дела всей Боснии и Герцеговины. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования — Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html
https://ria.ru/20240405/armeniya-1938039151.html
https://ria.ru/20231026/sanktsii-1905292099.html
россия
сша
республика сербская
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818242005_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_4072de64fda273d2c864216aa8a871a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, республика сербская, виктор орбан, милорад додик
В мире, Россия, США, Республика Сербская, Виктор Орбан, Милорад Додик
Республика Сербская не поддержит санкции против России, заявил Додик

Додик: Республика Сербская не поддержит антироссийские санкции Запада

© РИА Новости / Максим Дурнев | Перейти в медиабанкМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Максим Дурнев
Перейти в медиабанк
Милорад Додик. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 5 апр – РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) не поддержит санкции Запада в отношении России и не допустит их введения на уровне всей БиГ, заявил президент РС БиГ Милорад Додик в ходе визита премьера Венгрии Виктора Орбана.
Вечером в четверг делегация правительства Венгрии и руководство венгерских компаний прибыли в Баня-Луку. Утром в пятницу состоялся разговор президента РС БиГ и Орбана, а также встреча делегаций. Додик вручил Орбану наивысшую награду РС БиГ – Орден Республики Сербской на ожерелье. После этого состоялась совместная пресс-конференция лидеров.
Актеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Бумеранг вернулся. Европа подсчитала убытки от собственных санкций
13 марта, 08:00
"Мы продолжим политику невведения санкций против РФ и не дадим согласия на уровне БиГ, чтобы это было сделано. Это, конечно, имеет свою цену. Видим это и по санкциям, которые вводят США. Но мы считаем, что это момент в истории и период, и что наши исторические отношения и будущее должны основываться на других постулатах, а не сиюминутных симпатиях или необходимости. Но как можно скорее нужно закончить войну, она остановила все", - заявил Додик и добавил, что нарушены хозяйственные и финансовые коммуникации с партнерами - прежде всего, в России.
Госдеп США 1 августа 2023 года сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня 2023 года парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Глава ЕК похвалила Армению за "борьбу с обходом санкций против России"
Вчера, 13:53
Кроме того, он открыто не признает Высокого представителя по БиГ Шмидта, чье назначение в ООН не утвердили РФ и КНР.
Руководство Республики Сербской в марте 2023 года приостановило любую коммуникацию с сотрудниками посольств США и Великобритании. Ранее "коммуникация" в публичном поле сводилась к прямой критике руководства Республики Сербской американскими и британскими дипломатами. Официальная Баня-Лука в ответ указывала на неприкрытое и постоянное вмешательство посольств Запада во внутренние дела всей Боснии и Герцеговины.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования — Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Санкции против России нанесли больший ущерб ЕС, заявил Додик
26 октября 2023, 08:23
 
В миреРоссияСШАРеспублика СербскаяВиктор ОрбанМилорад Додик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала