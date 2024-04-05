https://ria.ru/20240405/sanktsii-1938043027.html

Республика Сербская не поддержит санкции против России, заявил Додик

Республика Сербская не поддержит санкции против России, заявил Додик - РИА Новости, 05.04.2024

Республика Сербская не поддержит санкции против России, заявил Додик

Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) не поддержит санкции Запада в отношении России и не допустит их введения на уровне всей БиГ, заявил президент... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T14:01

2024-04-05T14:01

2024-04-05T14:01

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БЕЛГРАД, 5 апр – РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) не поддержит санкции Запада в отношении России и не допустит их введения на уровне всей БиГ, заявил президент РС БиГ Милорад Додик в ходе визита премьера Венгрии Виктора Орбана. Вечером в четверг делегация правительства Венгрии и руководство венгерских компаний прибыли в Баня-Луку. Утром в пятницу состоялся разговор президента РС БиГ и Орбана, а также встреча делегаций. Додик вручил Орбану наивысшую награду РС БиГ – Орден Республики Сербской на ожерелье. После этого состоялась совместная пресс-конференция лидеров. "Мы продолжим политику невведения санкций против РФ и не дадим согласия на уровне БиГ, чтобы это было сделано. Это, конечно, имеет свою цену. Видим это и по санкциям, которые вводят США. Но мы считаем, что это момент в истории и период, и что наши исторические отношения и будущее должны основываться на других постулатах, а не сиюминутных симпатиях или необходимости. Но как можно скорее нужно закончить войну, она остановила все", - заявил Додик и добавил, что нарушены хозяйственные и финансовые коммуникации с партнерами - прежде всего, в России. Госдеп США 1 августа 2023 года сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня 2023 года парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов. Кроме того, он открыто не признает Высокого представителя по БиГ Шмидта, чье назначение в ООН не утвердили РФ и КНР. Руководство Республики Сербской в марте 2023 года приостановило любую коммуникацию с сотрудниками посольств США и Великобритании. Ранее "коммуникация" в публичном поле сводилась к прямой критике руководства Республики Сербской американскими и британскими дипломатами. Официальная Баня-Лука в ответ указывала на неприкрытое и постоянное вмешательство посольств Запада во внутренние дела всей Боснии и Герцеговины. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования — Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).

https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html

https://ria.ru/20240405/armeniya-1938039151.html

https://ria.ru/20231026/sanktsii-1905292099.html

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в мире, россия, сша, республика сербская, виктор орбан, милорад додик