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Зеленский расширил санкции против России - РИА Новости, 05.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:46 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/sanktsii-1938018881.html
Зеленский расширил санкции против России
Зеленский расширил санкции против России - РИА Новости, 05.04.2024
Зеленский расширил санкции против России
Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против семи физических лиц, среди которых граждане Украины, России, Румынии и Израиля, а также в отношении... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:46
2024-04-05T12:46
специальная военная операция на украине
украина
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румыния
владимир зеленский
экономика
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против семи физических лиц, среди которых граждане Украины, России, Румынии и Израиля, а также в отношении 86 организаций из России, в основном промышленных предприятий. Указ о введении санкций в отношении перечня лиц и организаций, указанных в соответствующих дополнениях к документу, опубликован на сайте Зеленского. Санкции введены на срок от трех до десяти лет, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.
https://ria.ru/20240405/ukraina-1937785420.html
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украина, россия, румыния, владимир зеленский, экономика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Румыния, Владимир Зеленский, Экономика
Зеленский расширил санкции против России

Зеленский ввел санкции против 7 физлиц из 4 стран и 86 организаций из России

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против семи физических лиц, среди которых граждане Украины, России, Румынии и Израиля, а также в отношении 86 организаций из России, в основном промышленных предприятий.
Указ о введении санкций в отношении перечня лиц и организаций, указанных в соответствующих дополнениях к документу, опубликован на сайте Зеленского.
Санкции введены на срок от трех до десяти лет, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияРумынияВладимир ЗеленскийЭкономика
 
 
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