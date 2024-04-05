https://ria.ru/20240405/sanktsii-1938018881.html
Зеленский расширил санкции против России
Зеленский расширил санкции против России - РИА Новости, 05.04.2024
Зеленский расширил санкции против России
Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против семи физических лиц, среди которых граждане Украины, России, Румынии и Израиля, а также в отношении... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:46
2024-04-05T12:46
2024-04-05T12:46
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против семи физических лиц, среди которых граждане Украины, России, Румынии и Израиля, а также в отношении 86 организаций из России, в основном промышленных предприятий. Указ о введении санкций в отношении перечня лиц и организаций, указанных в соответствующих дополнениях к документу, опубликован на сайте Зеленского. Санкции введены на срок от трех до десяти лет, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.
https://ria.ru/20240405/ukraina-1937785420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, румыния, владимир зеленский, экономика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Румыния, Владимир Зеленский, Экономика
Зеленский расширил санкции против России
Зеленский ввел санкции против 7 физлиц из 4 стран и 86 организаций из России