https://ria.ru/20240405/sanktsii-1938018881.html

Зеленский расширил санкции против России

Зеленский расширил санкции против России - РИА Новости, 05.04.2024

Зеленский расширил санкции против России

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против семи физических лиц, среди которых граждане Украины, России, Румынии и Израиля, а также в отношении... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:46

2024-04-05T12:46

2024-04-05T12:46

специальная военная операция на украине

украина

россия

румыния

владимир зеленский

экономика

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против семи физических лиц, среди которых граждане Украины, России, Румынии и Израиля, а также в отношении 86 организаций из России, в основном промышленных предприятий. Указ о введении санкций в отношении перечня лиц и организаций, указанных в соответствующих дополнениях к документу, опубликован на сайте Зеленского. Санкции введены на срок от трех до десяти лет, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.

https://ria.ru/20240405/ukraina-1937785420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, румыния, владимир зеленский, экономика