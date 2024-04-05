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В результате атаки беспилотников на Курск поврежден Центральный рынок - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:12 05.04.2024 (обновлено: 00:28 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/rynok-1937929872.html
В результате атаки беспилотников на Курск поврежден Центральный рынок
В результате атаки беспилотников на Курск поврежден Центральный рынок - РИА Новости, 05.04.2024
В результате атаки беспилотников на Курск поврежден Центральный рынок
Центральный рынок Курска получил повреждения в результате атаки украинских беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T00:12
2024-04-05T00:28
специальная военная операция на украине
курск
роман старовойт
алексей смирнов (политик)
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Центральный рынок Курска получил повреждения в результате атаки украинских беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт."По моему поручению мой первый заместитель Алексей Смирнов и мэр города Игорь Куцак выехали на место разрушения после атаки украинских БПЛА в жилой сектор в Железнодорожном округе Курска. К счастью, нигде пострадавших нет. Еще идет подомовой обход. На месте работают оперативные службы. Также осмотрен Центральный рынок Курска. Есть попадание в павильоны", — написал онРанее глава региона сообщал о сбитых над Курском БПЛА. По его словам, получил повреждение жилой дом в одном из СНТ, еще два частных дома загорелись. Кроме того, возле Центрального рынка из-за сбитого БПЛА возник пожар.В свою очередь, Минобороны уточнило, что дежурные средства ПВО около 21:30 мск сбили два украинских дрона над Курской областью. Позднее в ведомстве проинформировали, что еще одну попытку Киева совершить террористическую атаку пресекли в 22:00. Силы ПВО перехватили один летательный аппарат и уничтожили еще семь.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской области действует повышенный уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240404/krymskiy_most-1937731287.html
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курск, роман старовойт, алексей смирнов (политик) , происшествия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курск, Роман Старовойт, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины
В результате атаки беспилотников на Курск поврежден Центральный рынок

Старовойт: центральный рынок Курска получил повреждения от украинских дронов

© Depositphotos.com / IvantsovУлица Ленина в Курске
Улица Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Depositphotos.com / Ivantsov
Улица Ленина в Курске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Центральный рынок Курска получил повреждения в результате атаки украинских беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
«
"По моему поручению мой первый заместитель Алексей Смирнов и мэр города Игорь Куцак выехали на место разрушения после атаки украинских БПЛА в жилой сектор в Железнодорожном округе Курска. К счастью, нигде пострадавших нет. Еще идет подомовой обход. На месте работают оперативные службы. Также осмотрен Центральный рынок Курска. Есть попадание в павильоны", — написал он
Ранее глава региона сообщал о сбитых над Курском БПЛА. По его словам, получил повреждение жилой дом в одном из СНТ, еще два частных дома загорелись. Кроме того, возле Центрального рынка из-за сбитого БПЛА возник пожар.
В свою очередь, Минобороны уточнило, что дежурные средства ПВО около 21:30 мск сбили два украинских дрона над Курской областью. Позднее в ведомстве проинформировали, что еще одну попытку Киева совершить террористическую атаку пресекли в 22:00. Силы ПВО перехватили один летательный аппарат и уничтожили еще семь.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской области действует повышенный уровень террористической опасности.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
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Вчера, 02:15
 
Специальная военная операция на УкраинеКурскРоман СтаровойтАлексей Смирнов (политик)ПроисшествияКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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