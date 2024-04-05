https://ria.ru/20240405/rynok-1937929872.html

В результате атаки беспилотников на Курск поврежден Центральный рынок

В результате атаки беспилотников на Курск поврежден Центральный рынок - РИА Новости, 05.04.2024

В результате атаки беспилотников на Курск поврежден Центральный рынок

Центральный рынок Курска получил повреждения в результате атаки украинских беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T00:12

2024-04-05T00:12

2024-04-05T00:28

специальная военная операция на украине

курск

роман старовойт

алексей смирнов (политик)

происшествия

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Центральный рынок Курска получил повреждения в результате атаки украинских беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт."По моему поручению мой первый заместитель Алексей Смирнов и мэр города Игорь Куцак выехали на место разрушения после атаки украинских БПЛА в жилой сектор в Железнодорожном округе Курска. К счастью, нигде пострадавших нет. Еще идет подомовой обход. На месте работают оперативные службы. Также осмотрен Центральный рынок Курска. Есть попадание в павильоны", — написал онРанее глава региона сообщал о сбитых над Курском БПЛА. По его словам, получил повреждение жилой дом в одном из СНТ, еще два частных дома загорелись. Кроме того, возле Центрального рынка из-за сбитого БПЛА возник пожар.В свою очередь, Минобороны уточнило, что дежурные средства ПВО около 21:30 мск сбили два украинских дрона над Курской областью. Позднее в ведомстве проинформировали, что еще одну попытку Киева совершить террористическую атаку пресекли в 22:00. Силы ПВО перехватили один летательный аппарат и уничтожили еще семь.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской области действует повышенный уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240404/krymskiy_most-1937731287.html

курск

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курск, роман старовойт, алексей смирнов (политик) , происшествия, курская область, вооруженные силы украины