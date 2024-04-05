https://ria.ru/20240405/rostovskaya_oblast-1937936846.html

В Ростовской области уничтожили, предварительно, более 40 целей

В Ростовской области уничтожили, предварительно, более 40 целей - РИА Новости, 05.04.2024

В Ростовской области уничтожили, предварительно, более 40 целей

губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T02:17

2024-04-05T02:17

2024-04-05T02:29

специальная военная операция на украине

ростовская область

василий голубев

происшествия

морозовский район

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Подразделения ПВО, по предварительным данным, уничтожили более 40 целей в Морозовском районе Ростовской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.Ранее глава региона сообщал, что подразделения ПВО отражают там массированную атаку БПЛА."По предварительным данным, в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 целей. В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения", — написал Голубев.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.

https://ria.ru/20240402/bespilotnik-1937448596.html

ростовская область

морозовский район

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ростовская область, василий голубев, происшествия, морозовский район