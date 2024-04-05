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В Ростовской области уничтожили, предварительно, более 40 целей - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:17 05.04.2024 (обновлено: 02:29 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/rostovskaya_oblast-1937936846.html
В Ростовской области уничтожили, предварительно, более 40 целей
В Ростовской области уничтожили, предварительно, более 40 целей - РИА Новости, 05.04.2024
В Ростовской области уничтожили, предварительно, более 40 целей
губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T02:17
2024-04-05T02:29
специальная военная операция на украине
ростовская область
василий голубев
происшествия
морозовский район
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Подразделения ПВО, по предварительным данным, уничтожили более 40 целей в Морозовском районе Ростовской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.Ранее глава региона сообщал, что подразделения ПВО отражают там массированную атаку БПЛА.&quot;По предварительным данным, в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 целей. В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения&quot;, — написал Голубев.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
https://ria.ru/20240402/bespilotnik-1937448596.html
ростовская область
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ростовская область, василий голубев, происшествия, морозовский район
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Василий Голубев, Происшествия, Морозовский район
В Ростовской области уничтожили, предварительно, более 40 целей

Губернатор Голубев: в Ростовской области сбили, предварительно, более 40 целей

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Подразделения ПВО, по предварительным данным, уничтожили более 40 целей в Морозовском районе Ростовской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.
Ранее глава региона сообщал, что подразделения ПВО отражают там массированную атаку БПЛА.
«

"По предварительным данным, в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 целей. В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения", — написал Голубев.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьВасилий ГолубевПроисшествияМорозовский район
 
 
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