https://ria.ru/20240405/rost-1937994666.html

Чернышенко рассказал о росте российского IT-рынка

Чернышенко рассказал о росте российского IT-рынка - РИА Новости, 05.04.2024

Чернышенко рассказал о росте российского IT-рынка

Последние четыре года российский IT-рынок в среднем рос в два раза быстрее мирового, Россия задаёт тренды в развитии различных цифровых направлений, заявил... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T11:34

2024-04-05T11:34

2024-04-05T11:35

россия

москва

дмитрий чернышенко

экономика

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Последние четыре года российский IT-рынок в среднем рос в два раза быстрее мирового, Россия задаёт тренды в развитии различных цифровых направлений, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Вы точно знаете, что президент нашей страны Владимир Владимирович Путин определил цифровую трансформацию национальной целью развития до 2030 года. Перед нашей страной стоят масштабные технологические задачи, вызовы. Конечно, их выполнение невозможно без активной цифровизации различных сфер. Конечно, драйвером служите прежде всего вы, молодое поколение. Мы рассчитываем, что именно за вами цифровое будущее нашей страны и именно этот форум - одна из ключевых площадок для открытого диалога между вами и государством, бизнесом, наукой… За последние четыре года мы видим, что наш российский IT-рынок в среднем рос в два раза быстрее мирового. Мы задаем тренды в развитии различных направлений", - сказал Чернышенко в видеообращении к участникам IV Молодежного цифрового форума, который проходит в Москве 5 апреля. Вице-премьер подчеркнул, что сегодня у молодежи есть все возможности для получения знаний, навыков в технологичной сфере. "Развиваться в ней, по нашим данным, хочет более половины российских ребят. С каждым годом растет это число", - добавил он. Кроме того, Чернышенко отметил, что Россия занимает шестое место в мире по доступности интернета и, по его мнению, эти позиции будут улучшаться. "Мы входим в число тех немногих стран, где есть различные собственные технологии и область искусственного интеллекта", - сказал он. Чернышенко также пожелал участники форума плодотворной работы, интересной дискуссии и новых полезных знакомств.

https://ria.ru/20240405/it-1937991966.html

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россия, москва, дмитрий чернышенко, экономика