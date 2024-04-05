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Росгвардейца, погибшего при задержании преступника, наградят посмертно - РИА Новости, 05.04.2024
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15:28 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/rosgvardiya-1938068461.html
Росгвардейца, погибшего при задержании преступника, наградят посмертно
Росгвардейца, погибшего при задержании преступника, наградят посмертно - РИА Новости, 05.04.2024
Росгвардейца, погибшего при задержании преступника, наградят посмертно
Сотрудника СОБР "Архангел", погибшего при задержании вооруженного преступника, представят к госнаграде, сообщается в Telegram-канале Росгвардии. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:28
2024-04-05T15:28
архангельская область
архангельск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сотрудника СОБР "Архангел", погибшего при задержании вооруженного преступника, представят к госнаграде, сообщается в Telegram-канале Росгвардии. "Руководство Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации... Управления Росгвардии по Архангельской области и специального отряда быстрого реагирования "Архангел" с прискорбием сообщают, что утром 5 апреля при проведении спецоперации по задержанию вооруженного преступника погиб оперуполномоченный по особо важным делам СОБР "Архангел" Росгвардии майор полиции Артём Олегович Краев", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что Артём Краев родился в Архангельске в 1989 году, проходил службу в правоохранительных органах с 2010 года, в СОБР "Архангел" с 2016 года, получил статус ветерана боевых действий. Также награжден медалью "За отвагу". У погибшего сотрудника Росгвардии остались жена и двое детей. "Командование и сослуживцы выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Семье будет оказана вся необходимая помощь... За мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи сотрудника представят к награждению государственной наградой", - добавляется в сообщении.
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архангельская область, архангельск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Архангельская область, Архангельск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
Росгвардейца, погибшего при задержании преступника, наградят посмертно

Погибшего при задержании преступника майора СОБР "Архангел" наградят посмертно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии у автомобиля полиции
Сотрудник Росгвардии у автомобиля полиции - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник Росгвардии у автомобиля полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сотрудника СОБР "Архангел", погибшего при задержании вооруженного преступника, представят к госнаграде, сообщается в Telegram-канале Росгвардии.
"Руководство Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации... Управления Росгвардии по Архангельской области и специального отряда быстрого реагирования "Архангел" с прискорбием сообщают, что утром 5 апреля при проведении спецоперации по задержанию вооруженного преступника погиб оперуполномоченный по особо важным делам СОБР "Архангел" Росгвардии майор полиции Артём Олегович Краев", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что Артём Краев родился в Архангельске в 1989 году, проходил службу в правоохранительных органах с 2010 года, в СОБР "Архангел" с 2016 года, получил статус ветерана боевых действий. Также награжден медалью "За отвагу".
У погибшего сотрудника Росгвардии остались жена и двое детей.
"Командование и сослуживцы выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Семье будет оказана вся необходимая помощь... За мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи сотрудника представят к награждению государственной наградой", - добавляется в сообщении.
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Архангельская областьАрхангельскФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Безопасность
 
 
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