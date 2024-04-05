https://ria.ru/20240405/rosgvardiya-1938068461.html

Росгвардейца, погибшего при задержании преступника, наградят посмертно

Росгвардейца, погибшего при задержании преступника, наградят посмертно - РИА Новости, 05.04.2024

Росгвардейца, погибшего при задержании преступника, наградят посмертно

Сотрудника СОБР "Архангел", погибшего при задержании вооруженного преступника, представят к госнаграде, сообщается в Telegram-канале Росгвардии. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T15:28

2024-04-05T15:28

2024-04-05T15:28

архангельская область

архангельск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сотрудника СОБР "Архангел", погибшего при задержании вооруженного преступника, представят к госнаграде, сообщается в Telegram-канале Росгвардии. "Руководство Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации... Управления Росгвардии по Архангельской области и специального отряда быстрого реагирования "Архангел" с прискорбием сообщают, что утром 5 апреля при проведении спецоперации по задержанию вооруженного преступника погиб оперуполномоченный по особо важным делам СОБР "Архангел" Росгвардии майор полиции Артём Олегович Краев", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что Артём Краев родился в Архангельске в 1989 году, проходил службу в правоохранительных органах с 2010 года, в СОБР "Архангел" с 2016 года, получил статус ветерана боевых действий. Также награжден медалью "За отвагу". У погибшего сотрудника Росгвардии остались жена и двое детей. "Командование и сослуживцы выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Семье будет оказана вся необходимая помощь... За мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи сотрудника представят к награждению государственной наградой", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240228/zvanie-1930091268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

архангельская область, архангельск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность