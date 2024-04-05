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Глава Минприроды рассказал о новой должности Горькова - РИА Новости, 05.04.2024
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10:28 05.04.2024 (обновлено: 11:12 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/rosgeologiya-1937972005.html
Глава Минприроды рассказал о новой должности Горькова
Глава Минприроды рассказал о новой должности Горькова - РИА Новости, 05.04.2024
Глава Минприроды рассказал о новой должности Горькова
Сергей Горьков остается работать в "Росгеологии", но уже не на посту генерального директора, а исполняющим обязанности руководителя будет теперь замгендиректора РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:28
2024-04-05T11:12
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
росгеология
политика
россия
сергей горьков
сергей радько
александр козлов (глава минприроды)
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Сергей Горьков остается работать в "Росгеологии", но уже не на посту генерального директора, а исполняющим обязанности руководителя будет теперь замгендиректора компании Сергей Радьков, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов."Сергей Николаевич Горьков остается в компании. Он... входит в совет директоров. Работает в этой компании, только не генеральным директором. Исполняющим обязанности руководителя, по согласованию с Сергеем Николаевичем, мы обсуждали это не один вечер, приняли решение поддержать Радькова Сергея Александровича. Он с 2021 года курировал важное направление - твердые полезные ископаемые. Все документы подготовлены, находятся на обсуждении", - сказал он в ходе расширенного заседания правления "Росгеологии".Контракт Горькова истек 1 апреля, подтвердила в среду вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Однако она отметила, что корпоративные процедуры пока не запущены - Минприроды и Росимущество работают над этим."Росгеология" - многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Предприятиями холдинга открыто более тысячи месторождений, среди которых - крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых. 100% акций "Росгеологии" находятся в собственности государства.
https://ria.ru/20231121/vzyatka-1910861738.html
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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), росгеология, политика, россия, сергей горьков, сергей радько, александр козлов (глава минприроды), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Росгеология, Политика, Россия, Сергей Горьков, Сергей Радько, Александр Козлов (глава Минприроды), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Глава Минприроды рассказал о новой должности Горькова

Глава Минприроды Козлов: Горьков остается в Росгеологии, но не гендиректором

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСергей Горьков
Сергей Горьков - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сергей Горьков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Сергей Горьков остается работать в "Росгеологии", но уже не на посту генерального директора, а исполняющим обязанности руководителя будет теперь замгендиректора компании Сергей Радьков, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"Сергей Николаевич Горьков остается в компании. Он... входит в совет директоров. Работает в этой компании, только не генеральным директором. Исполняющим обязанности руководителя, по согласованию с Сергеем Николаевичем, мы обсуждали это не один вечер, приняли решение поддержать Радькова Сергея Александровича. Он с 2021 года курировал важное направление - твердые полезные ископаемые. Все документы подготовлены, находятся на обсуждении", - сказал он в ходе расширенного заседания правления "Росгеологии".
Алексей Яковлев - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Источник: чиновника Минприроды заподозрили в получении крупной взятки
21 ноября 2023, 16:40
Контракт Горькова истек 1 апреля, подтвердила в среду вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Однако она отметила, что корпоративные процедуры пока не запущены - Минприроды и Росимущество работают над этим.
"Росгеология" - многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Предприятиями холдинга открыто более тысячи месторождений, среди которых - крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых. 100% акций "Росгеологии" находятся в собственности государства.
Автомобиль на федеральной автотрассе Р-257 Енисей возле реки Ус в горах Западного Саяна в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
В России ввели систему мониторинга окружающей среды
1 марта, 01:43
 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)РосгеологияПолитикаРоссияСергей ГорьковСергей РадькоАлександр Козлов (глава Минприроды)Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
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