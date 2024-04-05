https://ria.ru/20240405/rosgeologiya-1937972005.html

Глава Минприроды рассказал о новой должности Горькова

Глава Минприроды рассказал о новой должности Горькова - РИА Новости, 05.04.2024

Глава Минприроды рассказал о новой должности Горькова

Сергей Горьков остается работать в "Росгеологии", но уже не на посту генерального директора, а исполняющим обязанности руководителя будет теперь замгендиректора РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T10:28

2024-04-05T10:28

2024-04-05T11:12

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

росгеология

политика

россия

сергей горьков

сергей радько

александр козлов (глава минприроды)

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Сергей Горьков остается работать в "Росгеологии", но уже не на посту генерального директора, а исполняющим обязанности руководителя будет теперь замгендиректора компании Сергей Радьков, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов."Сергей Николаевич Горьков остается в компании. Он... входит в совет директоров. Работает в этой компании, только не генеральным директором. Исполняющим обязанности руководителя, по согласованию с Сергеем Николаевичем, мы обсуждали это не один вечер, приняли решение поддержать Радькова Сергея Александровича. Он с 2021 года курировал важное направление - твердые полезные ископаемые. Все документы подготовлены, находятся на обсуждении", - сказал он в ходе расширенного заседания правления "Росгеологии".Контракт Горькова истек 1 апреля, подтвердила в среду вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Однако она отметила, что корпоративные процедуры пока не запущены - Минприроды и Росимущество работают над этим."Росгеология" - многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Предприятиями холдинга открыто более тысячи месторождений, среди которых - крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых. 100% акций "Росгеологии" находятся в собственности государства.

https://ria.ru/20231121/vzyatka-1910861738.html

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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), росгеология, политика, россия, сергей горьков, сергей радько, александр козлов (глава минприроды), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)