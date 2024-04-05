https://ria.ru/20240405/robot-konsultant-1938046703.html

Голосовой робот-консультант поможет авиапассажирам успеть на самолет

Голосовой робот-консультант поможет авиапассажирам успеть на самолет - РИА Новости, 05.04.2024

Голосовой робот-консультант поможет авиапассажирам успеть на самолет

Самообучающийся голосовой робот-консультант поможет пассажирам одной из российских авиакомпаний, осуществляющей перелеты в северных регионах страны,... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T14:14

2024-04-05T14:14

2024-04-05T14:14

мегафон

технологии

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Самообучающийся голосовой робот-консультант поможет пассажирам одной из российских авиакомпаний, осуществляющей перелеты в северных регионах страны, контролировать время вылета и не опаздывать на рейс из-за изменений погодных условий, сообщает пресс-служба "Мегафона". Непредсказуемая погода в северных регионах страны создают высокую нагрузку на контактный центр авиакомпании почти круглый год. Чтобы распределить поток звонков и повысить оперативность работы центра, перевозчик внедрил в существующую экосистему голосового помощника. "Полеты в северной части страны всегда сопряжены с рисками не только техническими, но и погодными. <…> Уверена, голосовой помощник станет для пассажиров незаменимым другом в подготовке к полетам, а для авиакомпании — важным помощником в организации перевозок", — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса "МегаФона" Наталья Талдыкина, слова которой приводятся в сообщении. Робот с помощью обученной нейросети уже консультирует клиентов по вопросам изменения расписания и статусу рейсов. Искусственный интеллект принимает все звонки первой линии. Однако, если в процессе диалога возникнет вопрос не по сценарию, нейросеть предложит собеседнику перенаправить разговор на профильного коллегу — реального специалиста контактного центра.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мегафон, технологии