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Голосовой робот-консультант поможет авиапассажирам успеть на самолет - РИА Новости, 05.04.2024
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14:14 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/robot-konsultant-1938046703.html
Голосовой робот-консультант поможет авиапассажирам успеть на самолет
Голосовой робот-консультант поможет авиапассажирам успеть на самолет - РИА Новости, 05.04.2024
Голосовой робот-консультант поможет авиапассажирам успеть на самолет
Самообучающийся голосовой робот-консультант поможет пассажирам одной из российских авиакомпаний, осуществляющей перелеты в северных регионах страны,... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T14:14
2024-04-05T14:14
мегафон
технологии
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Самообучающийся голосовой робот-консультант поможет пассажирам одной из российских авиакомпаний, осуществляющей перелеты в северных регионах страны, контролировать время вылета и не опаздывать на рейс из-за изменений погодных условий, сообщает пресс-служба "Мегафона". Непредсказуемая погода в северных регионах страны создают высокую нагрузку на контактный центр авиакомпании почти круглый год. Чтобы распределить поток звонков и повысить оперативность работы центра, перевозчик внедрил в существующую экосистему голосового помощника. "Полеты в северной части страны всегда сопряжены с рисками не только техническими, но и погодными. &lt;…&gt; Уверена, голосовой помощник станет для пассажиров незаменимым другом в подготовке к полетам, а для авиакомпании — важным помощником в организации перевозок", — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса "МегаФона" Наталья Талдыкина, слова которой приводятся в сообщении. Робот с помощью обученной нейросети уже консультирует клиентов по вопросам изменения расписания и статусу рейсов. Искусственный интеллект принимает все звонки первой линии. Однако, если в процессе диалога возникнет вопрос не по сценарию, нейросеть предложит собеседнику перенаправить разговор на профильного коллегу — реального специалиста контактного центра.
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мегафон, технологии
Мегафон, Технологии

Голосовой робот-консультант поможет авиапассажирам успеть на самолет

© iStock.com / undreyДевушка около информационного табло в аэропорту
Девушка около информационного табло в аэропорту - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© iStock.com / undrey
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Самообучающийся голосовой робот-консультант поможет пассажирам одной из российских авиакомпаний, осуществляющей перелеты в северных регионах страны, контролировать время вылета и не опаздывать на рейс из-за изменений погодных условий, сообщает пресс-служба "Мегафона".
Непредсказуемая погода в северных регионах страны создают высокую нагрузку на контактный центр авиакомпании почти круглый год. Чтобы распределить поток звонков и повысить оперативность работы центра, перевозчик внедрил в существующую экосистему голосового помощника.
«
"Полеты в северной части страны всегда сопряжены с рисками не только техническими, но и погодными. <…> Уверена, голосовой помощник станет для пассажиров незаменимым другом в подготовке к полетам, а для авиакомпании — важным помощником в организации перевозок", — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса "МегаФона" Наталья Талдыкина, слова которой приводятся в сообщении.
Робот с помощью обученной нейросети уже консультирует клиентов по вопросам изменения расписания и статусу рейсов. Искусственный интеллект принимает все звонки первой линии. Однако, если в процессе диалога возникнет вопрос не по сценарию, нейросеть предложит собеседнику перенаправить разговор на профильного коллегу — реального специалиста контактного центра.
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