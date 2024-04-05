https://ria.ru/20240405/rim-1938082450.html
В Риме временно закрыли посольство Израиля, сообщили СМИ
В Риме временно закрыли посольство Израиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.04.2024
В Риме временно закрыли посольство Израиля, сообщили СМИ
Посольство Израиля в Риме закрыто из соображений безопасности после угроз нападений из-за удара по консульству Ирана в Дамаске, передает агентство LaPresse со... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:21
2024-04-05T16:21
2024-04-05T16:22
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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РИМ, 5 апр - РИА Новости. Посольство Израиля в Риме закрыто из соображений безопасности после угроз нападений из-за удара по консульству Ирана в Дамаске, передает агентство LaPresse со ссылкой на источники. Согласно информации агентства, это решение принято в целях предосторожности. "Посольство Израиля в Риме также входит в число дипломатических офисов Израиля, закрытых в пятницу в качестве меры предосторожности после новостей о возможном возмездии Ирана после рейда на консульство Тегерана в Дамаске", - говорится в сообщении агентства. Те же источники уточняют, что это самостоятельное решение самого посольства. Дипмиссия Израиля неподалеку от парка Вилла Боргезе находится в глубине защищенного квартала, доступ куда перекрыт металлическим забором с нарядом военного патруля. В четверг МИД Израиля опроверг сообщения в СМИ о временном закрытии ряда посольств по всему миру и эвакуации сотрудников из-за угроз со стороны Ирана. В среду на фоне угроз из Тегерана ответить на недавний удар по иранскому консульству в Дамаске командование армии Израиля провело оценку ситуации с безопасностью и приняло решение увеличить призыв военнослужащих из числа резервистов для частей противовоздушной обороны.
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в мире, израиль, иран, рим, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, Рим, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Риме временно закрыли посольство Израиля, сообщили СМИ
LaPresse: в Риме посольство Израиля временно закрыли из соображений безопасности