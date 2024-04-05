https://ria.ru/20240405/rentgen-apparaty-1938126387.html

В больницах Подмосковья заменили еще 4 устаревших рентген-аппарата

В больницах Подмосковья заменили еще 4 устаревших рентген-аппарата - РИА Новости, 05.04.2024

В больницах Подмосковья заменили еще 4 устаревших рентген-аппарата

В Московской области продолжают заменять устаревшее тяжелое медицинское оборудование, около 80 миллионов рублей было направлено на установку четырех новых... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T19:01

2024-04-05T19:01

2024-04-05T19:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

чехов

химки

андрей воробьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938122909_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_77ccd8a32aca01953255978986473927.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Московской области продолжают заменять устаревшее тяжелое медицинское оборудование, около 80 миллионов рублей было направлено на установку четырех новых рентген-аппаратов в Чеховской и Химкинской больницах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Масштабная программа замены тяжелого оборудования призвана избавить наши учреждения здравоохранения от аналоговых рентген-аппаратов, маммографов и флюорографов. Преимущественно цифровой техники очевидно: более высокое качество изображения, низкая лучевая нагрузка. На установку 4 новых рентген-аппаратов в Чехове и Химках было направлено около 80 миллионов рублей", — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. В Чеховской больнице заменили три рентгеновских аппарата – все находятся в стационарах. А в Химках новый рентген-аппарат установили в приемном отделении хирургического корпуса больницы. Главный врач Чеховской больницы Андрей Попов рассказал, что эта замена позволит врачам получать качественные медицинские изображения в короткие сроки. "Кроме того, хранение снимков организовано в цифровом формате, а их просмотр доступен сразу после исследования для всех специалистов", - добавил Попов. Сейчас аппарат работает в тестовом режиме. Оборудование закуплено благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьеву и нацпроекту "Здравоохранение".

https://ria.ru/20240404/oborudovanie-1937791566.html

московская область (подмосковье)

чехов

химки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), чехов, химки, андрей воробьев