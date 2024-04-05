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В больницах Подмосковья заменили еще 4 устаревших рентген-аппарата - РИА Новости, 05.04.2024
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Новости Подмосковья
 
19:01 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/rentgen-apparaty-1938126387.html
В больницах Подмосковья заменили еще 4 устаревших рентген-аппарата
В больницах Подмосковья заменили еще 4 устаревших рентген-аппарата - РИА Новости, 05.04.2024
В больницах Подмосковья заменили еще 4 устаревших рентген-аппарата
В Московской области продолжают заменять устаревшее тяжелое медицинское оборудование, около 80 миллионов рублей было направлено на установку четырех новых... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T19:01
2024-04-05T19:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
чехов
химки
андрей воробьев
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Московской области продолжают заменять устаревшее тяжелое медицинское оборудование, около 80 миллионов рублей было направлено на установку четырех новых рентген-аппаратов в Чеховской и Химкинской больницах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Масштабная программа замены тяжелого оборудования призвана избавить наши учреждения здравоохранения от аналоговых рентген-аппаратов, маммографов и флюорографов. Преимущественно цифровой техники очевидно: более высокое качество изображения, низкая лучевая нагрузка. На установку 4 новых рентген-аппаратов в Чехове и Химках было направлено около 80 миллионов рублей", — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. В Чеховской больнице заменили три рентгеновских аппарата – все находятся в стационарах. А в Химках новый рентген-аппарат установили в приемном отделении хирургического корпуса больницы. Главный врач Чеховской больницы Андрей Попов рассказал, что эта замена позволит врачам получать качественные медицинские изображения в короткие сроки. "Кроме того, хранение снимков организовано в цифровом формате, а их просмотр доступен сразу после исследования для всех специалистов", - добавил Попов. Сейчас аппарат работает в тестовом режиме. Оборудование закуплено благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьеву и нацпроекту "Здравоохранение".
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московская область (подмосковье), чехов, химки, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Чехов, Химки, Андрей Воробьев

В больницах Подмосковья заменили еще 4 устаревших рентген-аппарата

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиВ больницах Подмосковья заменили еще 4 устаревших рентген-аппарата
В больницах Подмосковья заменили еще 4 устаревших рентген-аппарата - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Московской области продолжают заменять устаревшее тяжелое медицинское оборудование, около 80 миллионов рублей было направлено на установку четырех новых рентген-аппаратов в Чеховской и Химкинской больницах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«
"Масштабная программа замены тяжелого оборудования призвана избавить наши учреждения здравоохранения от аналоговых рентген-аппаратов, маммографов и флюорографов. Преимущественно цифровой техники очевидно: более высокое качество изображения, низкая лучевая нагрузка. На установку 4 новых рентген-аппаратов в Чехове и Химках было направлено около 80 миллионов рублей", — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
В Чеховской больнице заменили три рентгеновских аппарата – все находятся в стационарах. А в Химках новый рентген-аппарат установили в приемном отделении хирургического корпуса больницы.
Главный врач Чеховской больницы Андрей Попов рассказал, что эта замена позволит врачам получать качественные медицинские изображения в короткие сроки.
"Кроме того, хранение снимков организовано в цифровом формате, а их просмотр доступен сразу после исследования для всех специалистов", - добавил Попов.
Сейчас аппарат работает в тестовом режиме. Оборудование закуплено благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьеву и нацпроекту "Здравоохранение".
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЧеховХимкиАндрей Воробьев
 
 
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