Рейтинг@Mail.ru
Ремонтные работы начались на дорогах в Ростовской области - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
 
14:51 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/remont-1938059468.html
Ремонтные работы начались на дорогах в Ростовской области
Ремонтные работы начались на дорогах в Ростовской области - РИА Новости, 05.04.2024
Ремонтные работы начались на дорогах в Ростовской области
Ростовская область начала проведение ремонтных работ на дорогах, запланированных на 2024 год в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T14:51
2024-04-05T14:51
ростовская область
ростовская область
котельниково
зимовниковский район
жкх
дороги
нацпроект "безопасные качественные дороги"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40787/24/407872404_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a00d52b7253304b7a2e3e426312ef43.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр — РИА Новости. Ростовская область начала проведение ремонтных работ на дорогах, запланированных на 2024 год в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает правительство региона. В этом году по нацпроекту планируется к реализации 150 объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. Из них 61 объект регионального и 89 объектов местного значения. "На всех региональных объектах уже начаты подготовительные работы. В настоящее время на восьми из них подрядные организации приступили к выполнению строительно-монтажных работ", - говорится в сообщении на сайте правительства региона. Так, на автодороге Котельниково - Зимовники - Сальск - Песчанокопское в Зимовниковском районе подрядчик приступил к работам на участке протяженностью порядка четырёх километров. Дорожникам предстоит провести ремонт асфальтобетонного покрытия, укрепить обочины и нанести новую горизонтальную разметку. В настоящее время здесь выполняются работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия. Ремонт должны закончить до 20 сентября. На региональной дороге Ростов-на-Дону - Семикаракорск - Волгодонск - Южный - Большая Мартыновка в Мартыновском районе подрядная организация ведёт работы по разработке грунта для укрепления обочин и устройству выравнивающего слоя дорожного полотна. Здесь также предстоит выполнить устройство верхнего слоя из асфальтобетонной смеси и нанести дорожную разметку. На дорогах муниципального значения работы уже начаты на 23 объектах в Неклиновском, Октябрьском, Усть-Донецком районах и городе Новошахтинск. На остальных участках ремонтные работы начнутся согласно графику в апреле-мае этого года. В Октябрьском районе дорожники уже приступили к работам в посёлках Красногорняцком, Персиановском и Интернациональном. "Ранняя контрактация позволила оперативно начать подготовку к началу дорожного сезона и приступить к работам сразу при наступлении благоприятных погодных условий", - приводятся в сообщении слова замгубернатора области Игоря Сорокина.
https://ria.ru/20240402/rostov-1937298450.html
ростовская область
котельниково
зимовниковский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40787/24/407872404_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_08741a8989d0507612e05521824e3676.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, котельниково, зимовниковский район, жкх, дороги, нацпроект "безопасные качественные дороги"
Ростовская область , Ростовская область, Котельниково, Зимовниковский район, ЖКХ, Дороги, Нацпроект "Безопасные качественные дороги"

Ремонтные работы начались на дорогах в Ростовской области

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРемонт дорог
Ремонт дорог - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Ремонт дорог. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр — РИА Новости. Ростовская область начала проведение ремонтных работ на дорогах, запланированных на 2024 год в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает правительство региона.
В этом году по нацпроекту планируется к реализации 150 объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. Из них 61 объект регионального и 89 объектов местного значения.
«
"На всех региональных объектах уже начаты подготовительные работы. В настоящее время на восьми из них подрядные организации приступили к выполнению строительно-монтажных работ", - говорится в сообщении на сайте правительства региона.
Так, на автодороге Котельниково - Зимовники - Сальск - Песчанокопское в Зимовниковском районе подрядчик приступил к работам на участке протяженностью порядка четырёх километров. Дорожникам предстоит провести ремонт асфальтобетонного покрытия, укрепить обочины и нанести новую горизонтальную разметку. В настоящее время здесь выполняются работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия. Ремонт должны закончить до 20 сентября.
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Более 210 тысяч ростовчан проголосовали за объекты благоустройства
2 апреля, 11:39
На региональной дороге Ростов-на-Дону - Семикаракорск - Волгодонск - Южный - Большая Мартыновка в Мартыновском районе подрядная организация ведёт работы по разработке грунта для укрепления обочин и устройству выравнивающего слоя дорожного полотна. Здесь также предстоит выполнить устройство верхнего слоя из асфальтобетонной смеси и нанести дорожную разметку.
На дорогах муниципального значения работы уже начаты на 23 объектах в Неклиновском, Октябрьском, Усть-Донецком районах и городе Новошахтинск. На остальных участках ремонтные работы начнутся согласно графику в апреле-мае этого года.
В Октябрьском районе дорожники уже приступили к работам в посёлках Красногорняцком, Персиановском и Интернациональном. "Ранняя контрактация позволила оперативно начать подготовку к началу дорожного сезона и приступить к работам сразу при наступлении благоприятных погодных условий", - приводятся в сообщении слова замгубернатора области Игоря Сорокина.
 
Ростовская областьРостовская областьКотельниковоЗимовниковский районЖКХДорогиНацпроект "Безопасные качественные дороги"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала