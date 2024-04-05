https://ria.ru/20240405/remont-1938059468.html

Ремонтные работы начались на дорогах в Ростовской области

Ремонтные работы начались на дорогах в Ростовской области - РИА Новости, 05.04.2024

Ремонтные работы начались на дорогах в Ростовской области

Ростовская область начала проведение ремонтных работ на дорогах, запланированных на 2024 год в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T14:51

2024-04-05T14:51

2024-04-05T14:51

ростовская область

ростовская область

котельниково

зимовниковский район

жкх

дороги

нацпроект "безопасные качественные дороги"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40787/24/407872404_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a00d52b7253304b7a2e3e426312ef43.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр — РИА Новости. Ростовская область начала проведение ремонтных работ на дорогах, запланированных на 2024 год в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает правительство региона. В этом году по нацпроекту планируется к реализации 150 объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. Из них 61 объект регионального и 89 объектов местного значения. "На всех региональных объектах уже начаты подготовительные работы. В настоящее время на восьми из них подрядные организации приступили к выполнению строительно-монтажных работ", - говорится в сообщении на сайте правительства региона. Так, на автодороге Котельниково - Зимовники - Сальск - Песчанокопское в Зимовниковском районе подрядчик приступил к работам на участке протяженностью порядка четырёх километров. Дорожникам предстоит провести ремонт асфальтобетонного покрытия, укрепить обочины и нанести новую горизонтальную разметку. В настоящее время здесь выполняются работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия. Ремонт должны закончить до 20 сентября. На региональной дороге Ростов-на-Дону - Семикаракорск - Волгодонск - Южный - Большая Мартыновка в Мартыновском районе подрядная организация ведёт работы по разработке грунта для укрепления обочин и устройству выравнивающего слоя дорожного полотна. Здесь также предстоит выполнить устройство верхнего слоя из асфальтобетонной смеси и нанести дорожную разметку. На дорогах муниципального значения работы уже начаты на 23 объектах в Неклиновском, Октябрьском, Усть-Донецком районах и городе Новошахтинск. На остальных участках ремонтные работы начнутся согласно графику в апреле-мае этого года. В Октябрьском районе дорожники уже приступили к работам в посёлках Красногорняцком, Персиановском и Интернациональном. "Ранняя контрактация позволила оперативно начать подготовку к началу дорожного сезона и приступить к работам сразу при наступлении благоприятных погодных условий", - приводятся в сообщении слова замгубернатора области Игоря Сорокина.

https://ria.ru/20240402/rostov-1937298450.html

ростовская область

котельниково

зимовниковский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ростовская область, котельниково, зимовниковский район, жкх, дороги, нацпроект "безопасные качественные дороги"