Ремонтные работы начались на дорогах в Ростовской области
Ремонт дорог. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр — РИА Новости. Ростовская область начала проведение ремонтных работ на дорогах, запланированных на 2024 год в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает правительство региона.
В этом году по нацпроекту планируется к реализации 150 объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. Из них 61 объект регионального и 89 объектов местного значения.
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"На всех региональных объектах уже начаты подготовительные работы. В настоящее время на восьми из них подрядные организации приступили к выполнению строительно-монтажных работ", - говорится в сообщении на сайте правительства региона.
Так, на автодороге Котельниково - Зимовники - Сальск - Песчанокопское в Зимовниковском районе подрядчик приступил к работам на участке протяженностью порядка четырёх километров. Дорожникам предстоит провести ремонт асфальтобетонного покрытия, укрепить обочины и нанести новую горизонтальную разметку. В настоящее время здесь выполняются работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия. Ремонт должны закончить до 20 сентября.
На региональной дороге Ростов-на-Дону - Семикаракорск - Волгодонск - Южный - Большая Мартыновка в Мартыновском районе подрядная организация ведёт работы по разработке грунта для укрепления обочин и устройству выравнивающего слоя дорожного полотна. Здесь также предстоит выполнить устройство верхнего слоя из асфальтобетонной смеси и нанести дорожную разметку.
На дорогах муниципального значения работы уже начаты на 23 объектах в Неклиновском, Октябрьском, Усть-Донецком районах и городе Новошахтинск. На остальных участках ремонтные работы начнутся согласно графику в апреле-мае этого года.
В Октябрьском районе дорожники уже приступили к работам в посёлках Красногорняцком, Персиановском и Интернациональном. "Ранняя контрактация позволила оперативно начать подготовку к началу дорожного сезона и приступить к работам сразу при наступлении благоприятных погодных условий", - приводятся в сообщении слова замгубернатора области Игоря Сорокина.