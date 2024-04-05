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Волошин проверил ход реконструкции детского сада в Новых Химках - РИА Новости, 05.04.2024
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16:14 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/rekonstruktsiya-1938080891.html
Волошин проверил ход реконструкции детского сада в Новых Химках
Волошин проверил ход реконструкции детского сада в Новых Химках - РИА Новости, 05.04.2024
Волошин проверил ход реконструкции детского сада в Новых Химках
Глава Химок Дмитрий Волошин проверил ход реконструкции детского сада на 320 мест на Юбилейном проспекте, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:14
2024-04-05T16:14
химки
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава Химок Дмитрий Волошин проверил ход реконструкции детского сада на 320 мест на Юбилейном проспекте, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Уточняется, что сдача объекта запланирована на сентябрь 2024 года. "Объект будет отвечать всем современным нормам и стандартам. Здесь будут просторные группы, музыкальный и физкультурный залы — все, для того, чтобы наши юные химчане учились и развивались в комфортных условиях", — цитирует пресс-служба Волошина. Детский сад на Юбилейном проспекте был открыт более 50 лет назад и нуждался в модернизации. Старое двухэтажное здание снесли, а на его месте начали возводить новый просторный детский сад. Это позволило увеличить мощность практически в два раза. Строители уже приступили к возведению третьего этажа, до конца апреля начнут монтаж инженерных сетей и отделочные работы. Площадь нового трехэтажного здания составит 4,8 тысячи квадратных метров. Согласно проекту, в детском саду будут открыты младшие, средние и старшие группы для детей в возрасте от полутора до семи лет. В каждой из них предусмотрены игровая комната, спальня, раздевалка, буфет и туалет. Работы находятся на контроле депутатского корпуса Химок. "Чтобы не прерывать учебный процесс, детей на время ремонта распределили по другим детским садам. После открытия они вновь вернутся сюда, но уже в полностью обновленные и современные группы. Родители, дети и воспитатели с нетерпением ждут открытия", — отметила заместитель заведующей детского сада №9 Екатерина Ногай. Кроме того, подрядчик выполнит работы по благоустройству прилегающей к детскому саду территории. Здесь появятся игровые площадки с теневыми навесами и спортивная зона. К работам приступят летом.
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химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки), московская область (подмосковье)
Химки, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Московская область (Подмосковье)

Волошин проверил ход реконструкции детского сада в Новых Химках

© Фото : пресс-служба администрации ХимокГлава Химок Дмитрий Волошин проверил ход реконструкции детского сада в Новых Химках
Глава Химок Дмитрий Волошин проверил ход реконструкции детского сада в Новых Химках - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : пресс-служба администрации Химок
Глава Химок Дмитрий Волошин проверил ход реконструкции детского сада в Новых Химках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава Химок Дмитрий Волошин проверил ход реконструкции детского сада на 320 мест на Юбилейном проспекте, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Уточняется, что сдача объекта запланирована на сентябрь 2024 года.
«
"Объект будет отвечать всем современным нормам и стандартам. Здесь будут просторные группы, музыкальный и физкультурный залы — все, для того, чтобы наши юные химчане учились и развивались в комфортных условиях", — цитирует пресс-служба Волошина.
Детский сад на Юбилейном проспекте был открыт более 50 лет назад и нуждался в модернизации. Старое двухэтажное здание снесли, а на его месте начали возводить новый просторный детский сад. Это позволило увеличить мощность практически в два раза.
Строители уже приступили к возведению третьего этажа, до конца апреля начнут монтаж инженерных сетей и отделочные работы.
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Площадь нового трехэтажного здания составит 4,8 тысячи квадратных метров. Согласно проекту, в детском саду будут открыты младшие, средние и старшие группы для детей в возрасте от полутора до семи лет. В каждой из них предусмотрены игровая комната, спальня, раздевалка, буфет и туалет. Работы находятся на контроле депутатского корпуса Химок.
«
"Чтобы не прерывать учебный процесс, детей на время ремонта распределили по другим детским садам. После открытия они вновь вернутся сюда, но уже в полностью обновленные и современные группы. Родители, дети и воспитатели с нетерпением ждут открытия", — отметила заместитель заведующей детского сада №9 Екатерина Ногай.
Кроме того, подрядчик выполнит работы по благоустройству прилегающей к детскому саду территории. Здесь появятся игровые площадки с теневыми навесами и спортивная зона. К работам приступят летом.
 
ХимкиДмитрий Волошин (глава городского округа Химки)Московская область (Подмосковье)
 
 
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