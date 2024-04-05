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Мишустин пообещал новые меры поддержки регионам, граничащим с Украиной
Мишустин пообещал новые меры поддержки регионам, граничащим с Украиной - РИА Новости, 05.04.2024
Мишустин пообещал новые меры поддержки регионам, граничащим с Украиной
Правительство РФ продолжит принимать меры по поддержке регионов, граничащих с территорией Украины, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:15
2024-04-05T15:15
2024-04-05T15:53
специальная военная операция на украине
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россия
экономика
михаил мишустин
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курская область
белгородская область
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Правительство РФ продолжит принимать меры по поддержке регионов, граничащих с территорией Украины, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в пятницу.Во время заседания глава правительства сообщил, что кабмин распространит режим свободной экономической зоны на приграничные регионы - Белгородскую, Курскую, Брянскую области, а также ряд других субъектов."Рассчитываем, что принятые решения помогут в первую очередь предпринимателям не только снизить издержки, но и нарастить объемы производства продукции, услуг. Создать новые рабочие места и обеспечить граждан, которые живут там, в приграничных регионах, всем необходимым комплексом товаров и услуг. Как и говорил в Государственной Думе, мы продолжим и дальше принимать меры по поддержке этих регионов", - сообщил Мишустин.
https://ria.ru/20231226/shebekino-1918201865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, экономика, михаил мишустин, брянская область, курская область, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Брянская область, Курская область, Белгородская область
Мишустин пообещал новые меры поддержки регионам, граничащим с Украиной
Мишустин пообещал новые меры поддержки Белгородской, Курской и Брянской областям