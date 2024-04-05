https://ria.ru/20240405/regiony-1938065857.html

Мишустин пообещал новые меры поддержки регионам, граничащим с Украиной

Мишустин пообещал новые меры поддержки регионам, граничащим с Украиной - РИА Новости, 05.04.2024

Мишустин пообещал новые меры поддержки регионам, граничащим с Украиной

Правительство РФ продолжит принимать меры по поддержке регионов, граничащих с территорией Украины, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T15:15

2024-04-05T15:15

2024-04-05T15:53

специальная военная операция на украине

украина

россия

экономика

михаил мишустин

брянская область

курская область

белгородская область

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Правительство РФ продолжит принимать меры по поддержке регионов, граничащих с территорией Украины, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в пятницу.Во время заседания глава правительства сообщил, что кабмин распространит режим свободной экономической зоны на приграничные регионы - Белгородскую, Курскую, Брянскую области, а также ряд других субъектов."Рассчитываем, что принятые решения помогут в первую очередь предпринимателям не только снизить издержки, но и нарастить объемы производства продукции, услуг. Создать новые рабочие места и обеспечить граждан, которые живут там, в приграничных регионах, всем необходимым комплексом товаров и услуг. Как и говорил в Государственной Думе, мы продолжим и дальше принимать меры по поддержке этих регионов", - сообщил Мишустин.

https://ria.ru/20231226/shebekino-1918201865.html

украина

россия

брянская область

курская область

белгородская область

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Кирилл Волков

украина, россия, экономика, михаил мишустин, брянская область, курская область, белгородская область