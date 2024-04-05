https://ria.ru/20240405/rassledovanie-1938097780.html

ООН выступила за расследование гибели гуманитарных работников в Газе

ООН выступила за расследование гибели гуманитарных работников в Газе - РИА Новости, 05.04.2024

ООН выступила за расследование гибели гуманитарных работников в Газе

ООН выступает за расследование гибели всех 196 гуманитарных работников в секторе Газа, заявил журналистам генсек организации Антониу Гутерреш. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T17:19

2024-04-05T17:19

2024-04-05T17:19

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оон

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ООН, 5 апр — РИА Новости. ООН выступает за расследование гибели всех 196 гуманитарных работников в секторе Газа, заявил журналистам генсек организации Антониу Гутерреш. По его словам, "согласиться ли на независимое расследование - решать правительству Израиля". "Потому что расследование может осуществляться только в сотрудничестве с израильскими властями", - сказал Гутерреш. Он отметил, что речь идет не только о расследовании гибели сотрудников World Central Kitchen. "196 гуманитарных работников были убиты. И мы хотим знать, почему каждый из них был убит", - подчеркнул Гутерреш. Некоммерческая организация "Всемирная центральная кухня" сообщила во вторник, что семь ее сотрудников погибли из-за удара Израиля в Газе, среди жертв выходцы из Австралии, Польши, Великобритании, США и Палестины. Ряд стран потребовали провести расследование произошедшего. Армия обороны Израиля назвала "серьёзной ошибкой" израильский удар по Газе, в ходе которого погибли члены НКО "Всемирная центральная кухня". Президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре с основателем НКО Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью её сотрудников в Газе. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс назвал ужасной гибель сотрудников НКО в результате израильского удара и указал, что это преступление, несмотря на то, было ли оно совершено преднамеренно или нет, а также независимо от заявлений израильских властей после нападения. "Всемирная центральная кухня" была основана шеф-поваром и ресторатором Хосе Андресом в 2010 году в качестве гуманитарного проекта, обеспечивающего питанием людей, оказавшихся в эпицентре природных или других катаклизмов. Первой миссией "кухни" стало оказание помощи пострадавшим при землетрясении на Гаити, впоследствии организация помогала жертвам ураганов и пожаров в США, устраивала полевые кухни во время пандемии коронавируса, оказывала помощь беженцам на польско-украинской границе, обеспечивала питанием жителей Газы.

https://ria.ru/20240405/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240402/avstraliya-1937289123.html

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