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Пентагон призвали оценить уровень оборонных расходов членов НАТО
Пентагон призвали оценить уровень оборонных расходов членов НАТО - РИА Новости, 05.04.2024
Пентагон призвали оценить уровень оборонных расходов членов НАТО
Американские сенаторы-республиканцы обратились в письме к министру обороны США Ллойду Остину с запросом не позднее 25 апреля проинформировать их о том,... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:01
2024-04-05T10:01
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Американские сенаторы-республиканцы обратились в письме к министру обороны США Ллойду Остину с запросом не позднее 25 апреля проинформировать их о том, достигают ли члены НАТО своих целей по оборонным расходам, и призвали привлечь к ответственности тех, кто недостаточно выполняет оборонные обязанности. В письме, ссылку на которое публикует издание Politico, сообщается, что 21 сенатор обратился к Ллойду, чтобы узнать, как Пентагон реализует одно из положений законодательства, обязывающее учитывать, достигли ли партнеры по НАТО расходов на оборону в размене не менее 2% от ВВП при принятии решений, связанных с военным базированием США и учений в рамках альянса. Законодатели обеспокоены тем, что только 11 из 32 стран выполняют свои обязательства, а по оптимистичным оценкам, в этом году их выполнят лишь 18. "Нельзя ожидать, что США удовлетворят свои финансовые обязательства, если другие члены НАТО не захотят или не смогут сделать то же самое. Наше правительство должны привлечь этих союзников к ответственности... Поэтому мы запрашиваем не позднее 25 апреля обновленную информацию о том, как Пентагон оценивает деятельность США в отношении оборонных расходов членов НАТО", - говорится в письме. По словам сенаторов, НАТО – это не благотворительная организация, а военный союз, и все члены НАТО должны нести значительную долю бремени коллективной обороны.
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в мире, космос - риа наука, сша, ллойд остин, нато, министерство обороны сша, politico
В мире, Космос - РИА Наука, США, Ллойд Остин, НАТО, Министерство обороны США, Politico
Пентагон призвали оценить уровень оборонных расходов членов НАТО
Сенаторы США призвали Пентагон оценить уровень оборонных расходов членов НАТО
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Американские сенаторы-республиканцы обратились в письме к министру обороны США Ллойду Остину с запросом не позднее 25 апреля проинформировать их о том, достигают ли члены НАТО своих целей по оборонным расходам, и призвали привлечь к ответственности тех, кто недостаточно выполняет оборонные обязанности.
В письме, ссылку на которое публикует издание Politico, сообщается, что 21 сенатор обратился к Ллойду, чтобы узнать, как Пентагон реализует одно из положений законодательства, обязывающее учитывать, достигли ли партнеры по НАТО расходов на оборону в размене не менее 2% от ВВП при принятии решений, связанных с военным базированием США и учений в рамках альянса. Законодатели обеспокоены тем, что только 11 из 32 стран выполняют свои обязательства, а по оптимистичным оценкам, в этом году их выполнят лишь 18.
«
"Нельзя ожидать, что США удовлетворят свои финансовые обязательства, если другие члены НАТО не захотят или не смогут сделать то же самое. Наше правительство должны привлечь этих союзников к ответственности... Поэтому мы запрашиваем не позднее 25 апреля обновленную информацию о том, как Пентагон оценивает деятельность США в отношении оборонных расходов членов НАТО", - говорится в письме.
По словам сенаторов, НАТО – это не благотворительная организация, а военный союз, и все члены НАТО должны нести значительную долю бремени коллективной обороны.