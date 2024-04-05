https://ria.ru/20240405/putin-1938026452.html
Путин проводит совещание с членами Совета Безопасности. Прямая трансляция
Путин проводит совещание с членами Совета Безопасности. Прямая трансляция - РИА Новости, 05.04.2024
Путин проводит совещание с членами Совета Безопасности. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета Безопасности. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T13:19
2024-04-05T13:19
2024-04-05T13:19
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938026867_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2fc29f7c6146e23e75216d7ef60255cc.jpg
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета Безопасности.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938026867_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9c9514012d7f5810cd76686da6ce8217.jpg
LIVE: Путин проводит совещание с членами Совета Безопасности
LIVE: Путин проводит совещание с членами Совета Безопасности
2024-04-05T13:19
true
PT0M55S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин проводит совещание с членами Совета Безопасности. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета Безопасности.
2024-04-05T13:19
true
PT0M55S
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета Безопасности.