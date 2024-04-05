https://ria.ru/20240405/putin-1938021248.html

Песков рассказал, когда Путин позвонит губернатору Чибису

Песков рассказал, когда Путин позвонит губернатору Чибису - РИА Новости, 05.04.2024

Песков рассказал, когда Путин позвонит губернатору Чибису

Президент России Владимир Путин позвонит губернатору Мурманской области Андрею Чибису, который находится в больнице после нападения, как только представится... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:53

2024-04-05T12:53

2024-04-05T12:53

происшествия

мурманская область

россия

апатиты

андрей чибис

дмитрий песков

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин позвонит губернатору Мурманской области Андрею Чибису, который находится в больнице после нападения, как только представится возможность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Собственно, насколько мы знаем, сейчас он уже был прооперирован, и как только представится возможность, конечно же президент позвонит Чибису", - сказал Песков журналистам. В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.

https://ria.ru/20240405/chibis-1937974140.html

мурманская область

россия

апатиты

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