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Песков рассказал, когда Путин позвонит губернатору Чибису - РИА Новости, 05.04.2024
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12:53 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/putin-1938021248.html
Песков рассказал, когда Путин позвонит губернатору Чибису
Песков рассказал, когда Путин позвонит губернатору Чибису - РИА Новости, 05.04.2024
Песков рассказал, когда Путин позвонит губернатору Чибису
Президент России Владимир Путин позвонит губернатору Мурманской области Андрею Чибису, который находится в больнице после нападения, как только представится... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:53
2024-04-05T12:53
происшествия
мурманская область
россия
апатиты
андрей чибис
дмитрий песков
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин позвонит губернатору Мурманской области Андрею Чибису, который находится в больнице после нападения, как только представится возможность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Собственно, насколько мы знаем, сейчас он уже был прооперирован, и как только представится возможность, конечно же президент позвонит Чибису", - сказал Песков журналистам. В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
https://ria.ru/20240405/chibis-1937974140.html
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происшествия, мурманская область, россия, апатиты, андрей чибис, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), нападение на губернатора мурманской области чибиса
Происшествия, Мурманская область, Россия, Апатиты, Андрей Чибис, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
Песков рассказал, когда Путин позвонит губернатору Чибису

Песков: Путин позвонит губернатору Чибису, когда представится возможность

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин позвонит губернатору Мурманской области Андрею Чибису, который находится в больнице после нападения, как только представится возможность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Собственно, насколько мы знаем, сейчас он уже был прооперирован, и как только представится возможность, конечно же президент позвонит Чибису", - сказал Песков журналистам.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Пресс-секретарь рассказала подробности нападения на мурманского губернатора
Вчера, 10:36
В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
 
ПроисшествияМурманская областьРоссияАпатитыАндрей ЧибисДмитрий ПесковВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
 
 
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