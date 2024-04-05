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Названы самые популярные блюда у пассажиров поездов - РИА Новости, 05.04.2024
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Туризм
 
05:23 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/puteshestviya-1937855322.html
Названы самые популярные блюда у пассажиров поездов
Названы самые популярные блюда у пассажиров поездов - РИА Новости, 05.04.2024
Названы самые популярные блюда у пассажиров поездов
Эксперты рассказали, блюда каких кухонь мира пассажиры поездов чаще всего заказывают в дорогу, сообщает "Еду Ем". РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T05:23
2024-04-05T05:23
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали, блюда каких кухонь мира пассажиры поездов чаще всего заказывают в дорогу, сообщает "Еду Ем".Эксперты сервиса доставки еды в поезд проанализировали данные по заказам за 2023 год в 100 российских городах, в которых представлена такая услуга. Затем специалисты составили рейтинг самых востребованных кухонь мира.Наибольшей популярностью пользуется традиционная русская. Ей отдает предпочтение каждый пятый пользователь. Чаще всего пассажиры заказывают пюре с котлетой и куриный суп, дальше в списке — яйца и курица.Около 18 процентов заказов приходится на блюда итальянской кухни — пиццу, лазанью, спагетти. Тройку лидеров замыкает фастфуд: 13 процентов клиентов просят доставить к вагону шаурму, гирос, донеры, бургеры, хот-доги, картошку фри.Кавказская кухня интересует 11 процентов пассажиров, а каждый десятый клиент просит привезти японские суши или роллы.В десятку самых популярных у путешественников вошли также блюда среднеазиатской кухни (плов, лагман), восточноазиатской (лапша на воке). Есть спрос на локальные продукты российских регионов (например, пермские посикунчики или бурятские буузы). Также востребована веганская еда и авторские сеты известных ресторанов.
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96
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туризм, новости - туризм, поезда, отдых в россии, еда, еда - туризм
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, поезда, отдых в России, Еда, Еда - Туризм
Названы самые популярные блюда у пассажиров поездов

Эксперты назвали пюре с котлетой самым популярным блюдом у пассажиров поездов

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПассажиры в поезде
Пассажиры в поезде - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали, блюда каких кухонь мира пассажиры поездов чаще всего заказывают в дорогу, сообщает "Еду Ем".
Эксперты сервиса доставки еды в поезд проанализировали данные по заказам за 2023 год в 100 российских городах, в которых представлена такая услуга. Затем специалисты составили рейтинг самых востребованных кухонь мира.
Наибольшей популярностью пользуется традиционная русская. Ей отдает предпочтение каждый пятый пользователь. Чаще всего пассажиры заказывают пюре с котлетой и куриный суп, дальше в списке — яйца и курица.

Около 18 процентов заказов приходится на блюда итальянской кухни — пиццу, лазанью, спагетти. Тройку лидеров замыкает фастфуд: 13 процентов клиентов просят доставить к вагону шаурму, гирос, донеры, бургеры, хот-доги, картошку фри.
Кавказская кухня интересует 11 процентов пассажиров, а каждый десятый клиент просит привезти японские суши или роллы.
В десятку самых популярных у путешественников вошли также блюда среднеазиатской кухни (плов, лагман), восточноазиатской (лапша на воке). Есть спрос на локальные продукты российских регионов (например, пермские посикунчики или бурятские буузы). Также востребована веганская еда и авторские сеты известных ресторанов.
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