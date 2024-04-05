https://ria.ru/20240405/puteshestviya-1937855322.html

Названы самые популярные блюда у пассажиров поездов

Названы самые популярные блюда у пассажиров поездов - РИА Новости, 05.04.2024

Названы самые популярные блюда у пассажиров поездов

Эксперты рассказали, блюда каких кухонь мира пассажиры поездов чаще всего заказывают в дорогу, сообщает "Еду Ем". РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T05:23

2024-04-05T05:23

2024-04-05T05:23

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали, блюда каких кухонь мира пассажиры поездов чаще всего заказывают в дорогу, сообщает "Еду Ем".Эксперты сервиса доставки еды в поезд проанализировали данные по заказам за 2023 год в 100 российских городах, в которых представлена такая услуга. Затем специалисты составили рейтинг самых востребованных кухонь мира.Наибольшей популярностью пользуется традиционная русская. Ей отдает предпочтение каждый пятый пользователь. Чаще всего пассажиры заказывают пюре с котлетой и куриный суп, дальше в списке — яйца и курица.Около 18 процентов заказов приходится на блюда итальянской кухни — пиццу, лазанью, спагетти. Тройку лидеров замыкает фастфуд: 13 процентов клиентов просят доставить к вагону шаурму, гирос, донеры, бургеры, хот-доги, картошку фри.Кавказская кухня интересует 11 процентов пассажиров, а каждый десятый клиент просит привезти японские суши или роллы.В десятку самых популярных у путешественников вошли также блюда среднеазиатской кухни (плов, лагман), восточноазиатской (лапша на воке). Есть спрос на локальные продукты российских регионов (например, пермские посикунчики или бурятские буузы). Также востребована веганская еда и авторские сеты известных ресторанов.

https://ria.ru/20240405/krym-1936228205.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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