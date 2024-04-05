https://ria.ru/20240405/promyvka-1938071733.html

Бирюков: работы по промывке фасадов и цоколей зданий продолжаются в Москве

Бирюков: работы по промывке фасадов и цоколей зданий продолжаются в Москве - РИА Новости, 05.04.2024

Бирюков: работы по промывке фасадов и цоколей зданий продолжаются в Москве

В Москве продолжаются работы по промывке фасадов и цоколей зданий, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T15:39

2024-04-05T15:39

2024-04-05T15:39

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москва

городское хозяйство москвы

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комплекс городского хозяйства москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Москве продолжаются работы по промывке фасадов и цоколей зданий, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках месячника по благоустройству запланированы мероприятия по промывке фасадов и цоколей многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. Сегодня проводим промывку фасадов зданий в том числе на Проспекте Мира, Новинском бульваре, Новом Арбате, Кутузовском проспекте, Большой Дорогомиловской и Студенческой улицах, бульваре Яна Райниса, Пятницком, Алтуфьевском, Ярославском шоссе. В работах задействована 351 автовышка", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. Уточняется, что процедура промывки каждого фасада зависит от степени загрязненности. Объекты возле дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, – частично. "На особо загрязненных участках применяем моющие средства: образовавшуюся пену оставляем на 10-15 минут, чтобы растворить грязь и копоть, после поверхности промываем водой", - пояснили в ведомстве. Сообщается, что городские службы задействуют автовышки, керхеры, гидранты и другую спецтехнику. Для очистки высотных зданий привлекают промышленных альпинистов. "Промывка фасадов и цоколей проводится только в теплое время года. До конца апреля работы будут идти ежедневно при условии благоприятной погоды", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240405/pamyatniki-1938011013.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы, петр бирюков