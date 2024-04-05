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Бирюков: работы по промывке фасадов и цоколей зданий продолжаются в Москве - РИА Новости, 05.04.2024
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15:39 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/promyvka-1938071733.html
Бирюков: работы по промывке фасадов и цоколей зданий продолжаются в Москве
Бирюков: работы по промывке фасадов и цоколей зданий продолжаются в Москве - РИА Новости, 05.04.2024
Бирюков: работы по промывке фасадов и цоколей зданий продолжаются в Москве
В Москве продолжаются работы по промывке фасадов и цоколей зданий, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:39
2024-04-05T15:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
общество
комплекс городского хозяйства москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Москве продолжаются работы по промывке фасадов и цоколей зданий, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках месячника по благоустройству запланированы мероприятия по промывке фасадов и цоколей многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. Сегодня проводим промывку фасадов зданий в том числе на Проспекте Мира, Новинском бульваре, Новом Арбате, Кутузовском проспекте, Большой Дорогомиловской и Студенческой улицах, бульваре Яна Райниса, Пятницком, Алтуфьевском, Ярославском шоссе. В работах задействована 351 автовышка", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. Уточняется, что процедура промывки каждого фасада зависит от степени загрязненности. Объекты возле дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, – частично. "На особо загрязненных участках применяем моющие средства: образовавшуюся пену оставляем на 10-15 минут, чтобы растворить грязь и копоть, после поверхности промываем водой", - пояснили в ведомстве. Сообщается, что городские службы задействуют автовышки, керхеры, гидранты и другую спецтехнику. Для очистки высотных зданий привлекают промышленных альпинистов. "Промывка фасадов и цоколей проводится только в теплое время года. До конца апреля работы будут идти ежедневно при условии благоприятной погоды", - уточнили в ведомстве.
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москва, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы, Петр Бирюков

Бирюков: работы по промывке фасадов и цоколей зданий продолжаются в Москве

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРаботники коммунальной службы моют фасады жилых домов после зимы на Тверской улице в Москве
Работники коммунальной службы моют фасады жилых домов после зимы на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Москве продолжаются работы по промывке фасадов и цоколей зданий, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках месячника по благоустройству запланированы мероприятия по промывке фасадов и цоколей многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. Сегодня проводим промывку фасадов зданий в том числе на Проспекте Мира, Новинском бульваре, Новом Арбате, Кутузовском проспекте, Большой Дорогомиловской и Студенческой улицах, бульваре Яна Райниса, Пятницком, Алтуфьевском, Ярославском шоссе. В работах задействована 351 автовышка", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
Уточняется, что процедура промывки каждого фасада зависит от степени загрязненности. Объекты возле дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, – частично.
«
"На особо загрязненных участках применяем моющие средства: образовавшуюся пену оставляем на 10-15 минут, чтобы растворить грязь и копоть, после поверхности промываем водой", - пояснили в ведомстве.
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Сообщается, что городские службы задействуют автовышки, керхеры, гидранты и другую спецтехнику. Для очистки высотных зданий привлекают промышленных альпинистов.
"Промывка фасадов и цоколей проводится только в теплое время года. До конца апреля работы будут идти ежедневно при условии благоприятной погоды", - уточнили в ведомстве.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыОбществоКомплекс городского хозяйства МосквыПетр Бирюков
 
 
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