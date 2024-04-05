Бирюков: работы по промывке фасадов и цоколей зданий продолжаются в Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРаботники коммунальной службы моют фасады жилых домов после зимы на Тверской улице в Москве
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Москве продолжаются работы по промывке фасадов и цоколей зданий, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках месячника по благоустройству запланированы мероприятия по промывке фасадов и цоколей многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. Сегодня проводим промывку фасадов зданий в том числе на Проспекте Мира, Новинском бульваре, Новом Арбате, Кутузовском проспекте, Большой Дорогомиловской и Студенческой улицах, бульваре Яна Райниса, Пятницком, Алтуфьевском, Ярославском шоссе. В работах задействована 351 автовышка", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
Уточняется, что процедура промывки каждого фасада зависит от степени загрязненности. Объекты возле дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, – частично.
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"На особо загрязненных участках применяем моющие средства: образовавшуюся пену оставляем на 10-15 минут, чтобы растворить грязь и копоть, после поверхности промываем водой", - пояснили в ведомстве.
Сообщается, что городские службы задействуют автовышки, керхеры, гидранты и другую спецтехнику. Для очистки высотных зданий привлекают промышленных альпинистов.
"Промывка фасадов и цоколей проводится только в теплое время года. До конца апреля работы будут идти ежедневно при условии благоприятной погоды", - уточнили в ведомстве.