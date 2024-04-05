https://ria.ru/20240405/produkty-1937910542.html
В Москве растет производство продуктов для здорового питания
В Москве растет производство продуктов для здорового питания - РИА Новости, 05.04.2024
В Москве растет производство продуктов для здорового питания
Меры поддержки со стороны московского правительства, а также рост интереса потребителей к здоровому питанию стали факторами роста столичного пищепрома: только в РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T07:13
2024-04-05T07:13
2024-04-05T07:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Меры поддержки со стороны московского правительства, а также рост интереса потребителей к здоровому питанию стали факторами роста столичного пищепрома: только в 2023 году отрасль увеличила производство на 38,6%, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский."Сегодня в Москве свыше 60 тысяч человек трудятся более чем на 290 предприятиях пищевой промышленности. Компаниям доступен широкий пул инструментов поддержки, позволяющий значительно экономить и вкладывать средства в собственное развитие. В итоге растет выпуск как привычных товарных групп, например, мяса, колбасы, кондитерских изделий, муки, так и продуктов, которые соответствуют принципам здорового питания. Так, почти в 7,6 раза по итогам прошлого года увеличилось производство зерновых продуктов для завтрака", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.В частности, столичный производитель батончиков и готовых завтраков в прошлом году нарастил их выпуск на 20% по сравнению с предыдущим годом.Также за прошлый год вдвое - до 238 тысяч изделий - выросло производство безглютенового хлеба, смесей для выпечки, а также готового теста еще на одном московском предприятии, отмечается в сообщении.По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестпривлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. В городе созданы комфортные условия для деятельности малых, средних и крупных предприятий. Столичные предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города.Например, в столице 70 предприятий имеют статус промышленного комплекса, из которых 24 – производят продукты питания. Для таких компаний региональная часть налога на прибыль снижена с 17 до 13,5%. Налог на недвижимое имущество равняется 50%, а земельный – 20%. При этом ставка аренды земли составляет 0,3% от кадастровой стоимости.Всего встолице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медоборудование, сложную технику и многие другие товары.
https://ria.ru/20240222/produktsiya-1929028405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Меры поддержки со стороны московского правительства, а также рост интереса потребителей к здоровому питанию стали факторами роста столичного пищепрома: только в 2023 году отрасль увеличила производство на 38,6%, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
"Сегодня в Москве свыше 60 тысяч человек трудятся более чем на 290 предприятиях пищевой промышленности. Компаниям доступен широкий пул инструментов поддержки, позволяющий значительно экономить и вкладывать средства в собственное развитие. В итоге растет выпуск как привычных товарных групп, например, мяса, колбасы, кондитерских изделий, муки, так и продуктов, которые соответствуют принципам здорового питания. Так, почти в 7,6 раза по итогам прошлого года увеличилось производство зерновых продуктов для завтрака", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.
В частности, столичный производитель батончиков и готовых завтраков в прошлом году нарастил их выпуск на 20% по сравнению с предыдущим годом.
Также за прошлый год вдвое - до 238 тысяч изделий - выросло производство безглютенового хлеба, смесей для выпечки, а также готового теста еще на одном московском предприятии, отмечается в сообщении.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина
в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестпривлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. В городе созданы комфортные условия для деятельности малых, средних и крупных предприятий. Столичные предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города.
Например, в столице 70 предприятий имеют статус промышленного комплекса, из которых 24 – производят продукты питания. Для таких компаний региональная часть налога на прибыль снижена с 17 до 13,5%. Налог на недвижимое имущество равняется 50%, а земельный – 20%. При этом ставка аренды земли составляет 0,3% от кадастровой стоимости.
Всего встолице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медоборудование, сложную технику и многие другие товары.