https://ria.ru/20240405/prigovor-1938146064.html
В Ярославле вынесли приговор школьнице, убившей мужчину ножом
В Ярославле вынесли приговор школьнице, убившей мужчину ножом - РИА Новости, 05.04.2024
В Ярославле вынесли приговор школьнице, убившей мужчину ножом
Шестнадцатилетняя жительница Ярославля приговорена к пяти с половиной годам воспитательной колонии за то, что год назад одним ударом ножа убила мужчину,... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T21:10
2024-04-05T21:10
2024-04-05T21:10
ярославль
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Шестнадцатилетняя жительница Ярославля приговорена к пяти с половиной годам воспитательной колонии за то, что год назад одним ударом ножа убила мужчину, мешавшего ей и ее друзьям веселиться. По официальным данным СУСК России по Ярославской области, 16-летняя девушка признана виновной в совершении убийства ранее незнакомого ей мужчины. Инцидент произошел в июне прошлого года, когда девушке было 15 лет. "Следствием и судом установлено, что в квартире одного из домов… несовершеннолетняя подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего конфликта с ранее незнакомым ей мужчиной нанесла последнему удар ножом по жизненно важным органам. Потерпевший от полученных повреждений скончался", - говорится в сообщении. Приговором суда несовершеннолетней назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Представитель СУСК пояснила РИА Новости, что девушка – школьница, вместе с друзьями веселилась в гостях у подруги. Вскоре в квартиру пришли двое мужчин, знакомые хозяйки квартиры, они возмутились тем, что молодежь шумит, и тогда девушка ударила одного из них ножом. Представитель СУСК уточнила, что девушка объяснила свой поступок самообороной и признала вину частично.
https://ria.ru/20240322/prigovor-1934933858.html
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ярославль, происшествия
В Ярославле вынесли приговор школьнице, убившей мужчину ножом
СК: в Ярославле вынесли приговор школьнице, убившей мужчину ножом
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр – РИА Новости.
Шестнадцатилетняя жительница
Ярославля приговорена к пяти с половиной годам воспитательной колонии за то, что год назад одним ударом ножа убила мужчину, мешавшего ей и ее друзьям веселиться.
По официальным данным СУСК России по Ярославской области, 16-летняя девушка признана виновной в совершении убийства ранее незнакомого ей мужчины. Инцидент произошел в июне прошлого года, когда девушке было 15 лет.
"Следствием и судом установлено, что в квартире одного из домов… несовершеннолетняя подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего конфликта с ранее незнакомым ей мужчиной нанесла последнему удар ножом по жизненно важным органам. Потерпевший от полученных повреждений скончался", - говорится в сообщении.
Приговором суда несовершеннолетней назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.
Представитель СУСК пояснила РИА Новости, что девушка – школьница, вместе с друзьями веселилась в гостях у подруги. Вскоре в квартиру пришли двое мужчин, знакомые хозяйки квартиры, они возмутились тем, что молодежь шумит, и тогда девушка ударила одного из них ножом. Представитель СУСК уточнила, что девушка объяснила свой поступок самообороной и признала вину частично.