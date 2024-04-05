https://ria.ru/20240405/prigovor-1938146064.html

В Ярославле вынесли приговор школьнице, убившей мужчину ножом

В Ярославле вынесли приговор школьнице, убившей мужчину ножом - РИА Новости, 05.04.2024

В Ярославле вынесли приговор школьнице, убившей мужчину ножом

Шестнадцатилетняя жительница Ярославля приговорена к пяти с половиной годам воспитательной колонии за то, что год назад одним ударом ножа убила мужчину,... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T21:10

2024-04-05T21:10

2024-04-05T21:10

ярославль

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Шестнадцатилетняя жительница Ярославля приговорена к пяти с половиной годам воспитательной колонии за то, что год назад одним ударом ножа убила мужчину, мешавшего ей и ее друзьям веселиться. По официальным данным СУСК России по Ярославской области, 16-летняя девушка признана виновной в совершении убийства ранее незнакомого ей мужчины. Инцидент произошел в июне прошлого года, когда девушке было 15 лет. "Следствием и судом установлено, что в квартире одного из домов… несовершеннолетняя подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего конфликта с ранее незнакомым ей мужчиной нанесла последнему удар ножом по жизненно важным органам. Потерпевший от полученных повреждений скончался", - говорится в сообщении. Приговором суда несовершеннолетней назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Представитель СУСК пояснила РИА Новости, что девушка – школьница, вместе с друзьями веселилась в гостях у подруги. Вскоре в квартиру пришли двое мужчин, знакомые хозяйки квартиры, они возмутились тем, что молодежь шумит, и тогда девушка ударила одного из них ножом. Представитель СУСК уточнила, что девушка объяснила свой поступок самообороной и признала вину частично.

https://ria.ru/20240322/prigovor-1934933858.html

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ярославль

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ярославль, происшествия