https://ria.ru/20240405/prigovor-1938081739.html
Мособлсуд утвердил приговор пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ100
Мособлсуд утвердил приговор пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ100 - РИА Новости, 05.04.2024
Мособлсуд утвердил приговор пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ100
Московский областной суд в пятницу признал законным 6-летний приговор Денису Евдокимову - пилоту самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего из-за жесткой посадки... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:18
2024-04-05T16:18
2024-04-05T16:18
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
москва
московский областной суд
шереметьево (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Московский областной суд в пятницу признал законным 6-летний приговор Денису Евдокимову - пилоту самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего из-за жесткой посадки в "Шереметьево", в результате чего погибли свыше 40 человек, сообщила РИА Новости адвокат осужденного Наталья Митусова. "Мособлсуд оставил приговор Химкинского суда Подмосковья в части назначенного наказания без изменений", - рассказала собеседница агентства. В то же время суд отменил решение, по которому Евдокимова обязали выплатить по полтора миллиона рублей двум потерпевшим. Химкинский суд 20 июня прошлого года приговорил Евдокимова к шести годам лишения свободы в колонии-поселении. Именно такого наказания ранее просил суд прокурор. Евдокимов признан виновным в "нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта". Помимо этого, суд на три года запретил пилоту управлять воздушными судами. Также суд взыскал с Евдокимова по 1,5 миллиона рублей в пользу двух потерпевших. Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, при этом у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. На скамье подсудимых оказался командир борта Денис Евдокимов - его "действия по управлению воздушным судном", по оценке СК РФ, привели к трагедии, диспетчеры же и аварийные службы, считает следствие, ничего поделать не могли.
https://ria.ru/20240402/an-24-1937330166.html
https://ria.ru/20240401/samolet-1937010459.html
россия
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московская область (подмосковье), москва, московский областной суд, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Москва, Московский областной суд, Шереметьево (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Мособлсуд утвердил приговор пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ100
Московский областной суд признал законным приговор пилоту сгоревшего SSJ100
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Московский областной суд в пятницу признал законным 6-летний приговор Денису Евдокимову - пилоту самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего из-за жесткой посадки в "Шереметьево", в результате чего погибли свыше 40 человек, сообщила РИА Новости адвокат осужденного Наталья Митусова.
"Мособлсуд оставил приговор Химкинского суда Подмосковья
в части назначенного наказания без изменений", - рассказала собеседница агентства.
В то же время суд отменил решение, по которому Евдокимова обязали выплатить по полтора миллиона рублей двум потерпевшим.
Химкинский суд 20 июня прошлого года приговорил Евдокимова к шести годам лишения свободы в колонии-поселении. Именно такого наказания ранее просил суд прокурор. Евдокимов признан виновным в "нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта".
Помимо этого, суд на три года запретил пилоту управлять воздушными судами. Также суд взыскал с Евдокимова по 1,5 миллиона рублей в пользу двух потерпевших.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота
", следовавший из Москвы
в Мурманск
, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, при этом у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК РФ
, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.
На скамье подсудимых оказался командир борта Денис Евдокимов - его "действия по управлению воздушным судном", по оценке СК РФ, привели к трагедии, диспетчеры же и аварийные службы, считает следствие, ничего поделать не могли.