https://ria.ru/20240405/prigovor-1938081739.html

Мособлсуд утвердил приговор пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ100

Мособлсуд утвердил приговор пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ100 - РИА Новости, 05.04.2024

Мособлсуд утвердил приговор пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ100

Московский областной суд в пятницу признал законным 6-летний приговор Денису Евдокимову - пилоту самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего из-за жесткой посадки... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T16:18

2024-04-05T16:18

2024-04-05T16:18

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

москва

московский областной суд

шереметьево (аэропорт)

следственный комитет россии (ск рф)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Московский областной суд в пятницу признал законным 6-летний приговор Денису Евдокимову - пилоту самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего из-за жесткой посадки в "Шереметьево", в результате чего погибли свыше 40 человек, сообщила РИА Новости адвокат осужденного Наталья Митусова. "Мособлсуд оставил приговор Химкинского суда Подмосковья в части назначенного наказания без изменений", - рассказала собеседница агентства. В то же время суд отменил решение, по которому Евдокимова обязали выплатить по полтора миллиона рублей двум потерпевшим. Химкинский суд 20 июня прошлого года приговорил Евдокимова к шести годам лишения свободы в колонии-поселении. Именно такого наказания ранее просил суд прокурор. Евдокимов признан виновным в "нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта". Помимо этого, суд на три года запретил пилоту управлять воздушными судами. Также суд взыскал с Евдокимова по 1,5 миллиона рублей в пользу двух потерпевших. Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, при этом у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. На скамье подсудимых оказался командир борта Денис Евдокимов - его "действия по управлению воздушным судном", по оценке СК РФ, привели к трагедии, диспетчеры же и аварийные службы, считает следствие, ничего поделать не могли.

https://ria.ru/20240402/an-24-1937330166.html

https://ria.ru/20240401/samolet-1937010459.html

россия

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), москва, московский областной суд, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100)