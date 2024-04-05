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Житель Приморья получил 13 лет колонии за двойное убийство - РИА Новости, 05.04.2024
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12:41 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/prigovor-1938017782.html
Житель Приморья получил 13 лет колонии за двойное убийство
Житель Приморья получил 13 лет колонии за двойное убийство - РИА Новости, 05.04.2024
Житель Приморья получил 13 лет колонии за двойное убийство
Житель Приморья, убивший ножом и молотком женщину и её несовершеннолетнюю дочь более 18 лет назад, приговорен к 13 годам колонии строгого режима, сообщает... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:41
2024-04-05T12:41
происшествия
россия
кировский район
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр - РИА Новости. Житель Приморья, убивший ножом и молотком женщину и её несовершеннолетнюю дочь более 18 лет назад, приговорен к 13 годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура региона. Суд установил, что в октябре 2005 года фигурант проник в дом на переулке Майском в приморском поселке Кировский, где проживали женщина 1969 года рождения и ее 15-летняя дочь, нанес потерпевшим удары ножом и подобранным там же молотком. От полученных травм мать и дочь умерли. Убийца похитил найденные в доме 300 рублей и скрылся. Его задержали в 2021 году. "С учетом позиции государственного обвинителя, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для освобождения его от наказания в связи с истечением срока давности... и приговорил к лишению свободы на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Житель Кировского района Приморья 1977 г.р. обвинялся по статьям "убийство" (п. "а, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и "разбой" (п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ). Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20240405/ubiystvo-1937988135.html
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происшествия, россия, кировский район, приморский край
Происшествия, Россия, Кировский район, Приморский край
Житель Приморья получил 13 лет колонии за двойное убийство

Житель Приморья, убивший женщину и ее дочку ради 300 рублей, получил 13 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр - РИА Новости. Житель Приморья, убивший ножом и молотком женщину и её несовершеннолетнюю дочь более 18 лет назад, приговорен к 13 годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура региона.
Суд установил, что в октябре 2005 года фигурант проник в дом на переулке Майском в приморском поселке Кировский, где проживали женщина 1969 года рождения и ее 15-летняя дочь, нанес потерпевшим удары ножом и подобранным там же молотком. От полученных травм мать и дочь умерли. Убийца похитил найденные в доме 300 рублей и скрылся. Его задержали в 2021 году.
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"С учетом позиции государственного обвинителя, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для освобождения его от наказания в связи с истечением срока давности... и приговорил к лишению свободы на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Житель Кировского района Приморья 1977 г.р. обвинялся по статьям "убийство" (п. "а, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и "разбой" (п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ).
Приговор не вступил в законную силу.
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