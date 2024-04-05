https://ria.ru/20240405/predpriyatie-1938116931.html
Предприятие по производству ИТ-оборудования появится в Новой Москве
Предприятие по производству ИТ-оборудования появится в Новой Москве - РИА Новости, 05.04.2024
Предприятие по производству ИТ-оборудования появится в Новой Москве
Столичная компания, занимающаяся разработкой аппаратных решений и программного обеспечения, откроет на территории технологического промышленного парка... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T18:35
2024-04-05T18:35
2024-04-05T18:35
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
новая москва
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Столичная компания, занимающаяся разработкой аппаратных решений и программного обеспечения, откроет на территории технологического промышленного парка "Сенькино" 2 цеха и 4 промышленные линии, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Благодаря новым объектам появится 70 вакансий. Промышленный парк "Сенькино" появится в поселении Краснопахорском, которое находится в Новой Москве. Предприятие строят в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Когда объект будет достроен, компания Emerlink разместит там свое металлообрабатывающее производство."Полностью завершить строительство промышленного парка "Сенькино" планируется в 2026 году, но уже сейчас там забронировано больше половины площадей. Например, один из московских разработчиков аппаратных решений и программного обеспечения уже заключил договор о приобретении помещений площадью свыше 1,6 тысячи квадратных метров. В будущем компания планирует масштабировать производство и разместить в промышленном парке линию поверхностного монтажа печатных плат, полного цикла сборки и тестирования оборудования", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Промпарк будет включать в себя 5 корпусов, их общая площадь составит свыше 73 тысяч "квадратов". Реализация проекта в гибком универсальном формате позволит разместить там не только высокотехнологичное производство, но и предприятия легкой промышленности. Предполагается, что в этом технопарке будут работать производители оборудования для переработки картона, водоочистки и так далее. После реализации этого проекта на территории Новой Москвы появится свыше 2,8 тысячи новых рабочих мест.Как рассказал гендиректор компании Эльман Имамкулиев, организация большое внимание уделяет соблюдению норм и правил безопасности на производстве и созданию качественных условий труда. То, что объект будет расположен в черте города, позволит компаниям развернуть производство в точке с хорошей транспортной доступностью и рядом с домом потенциальных работников.По словам управляющего партнера компании Parametr – инвестора проекта Александра Манунина, реализация проекта по городской программе создания мест приложения труда строится вокруг понятия "эффективность".Программа стимулирования создания мест приложения труда действует уже 4 года в Москве. За это время она затронула почти все районы мегаполиса. Столичное правительство заключило свыше 80 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 3,8 млн "квадратов" недвижимости. Среди них - новые промпредприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.Совокупно в развитие Москвы и создание мест приложения труда привлекут свыше 1,2 трлн рублей. Благодаря этому появится свыше 170 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.Ранее Овчинский сообщал, что резидент ОЭЗ "Технополис Москва" предприятие "Научные развлечения" продемонстрировало цикл решений и эффективных разработок, которые нужны учащимся образовательных учреждения для изучения беспилотных авиационных систем (БАС).
https://ria.ru/20240405/moskva-1937983944.html
https://ria.ru/20240405/tsentr-1937919189.html
https://ria.ru/20240405/produkty-1937910542.html
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владислав овчинский, москва, новая москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва, Новая Москва
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Столичная компания, занимающаяся разработкой аппаратных решений и программного обеспечения, откроет на территории технологического промышленного парка "Сенькино" 2 цеха и 4 промышленные линии, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Благодаря новым объектам появится 70 вакансий. Промышленный парк "Сенькино" появится в поселении Краснопахорском, которое находится в Новой Москве
. Предприятие строят в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Когда объект будет достроен, компания Emerlink разместит там свое металлообрабатывающее производство.
"Полностью завершить строительство промышленного парка "Сенькино" планируется в 2026 году, но уже сейчас там забронировано больше половины площадей. Например, один из московских разработчиков аппаратных решений и программного обеспечения уже заключил договор о приобретении помещений площадью свыше 1,6 тысячи квадратных метров. В будущем компания планирует масштабировать производство и разместить в промышленном парке линию поверхностного монтажа печатных плат, полного цикла сборки и тестирования оборудования", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Промпарк будет включать в себя 5 корпусов, их общая площадь составит свыше 73 тысяч "квадратов". Реализация проекта в гибком универсальном формате позволит разместить там не только высокотехнологичное производство, но и предприятия легкой промышленности. Предполагается, что в этом технопарке будут работать производители оборудования для переработки картона, водоочистки и так далее. После реализации этого проекта на территории Новой Москвы появится свыше 2,8 тысячи новых рабочих мест.
Как рассказал гендиректор компании Эльман Имамкулиев, организация большое внимание уделяет соблюдению норм и правил безопасности на производстве и созданию качественных условий труда. То, что объект будет расположен в черте города, позволит компаниям развернуть производство в точке с хорошей транспортной доступностью и рядом с домом потенциальных работников.
По словам управляющего партнера компании Parametr – инвестора проекта Александра Манунина, реализация проекта по городской программе создания мест приложения труда строится вокруг понятия "эффективность".
Программа стимулирования создания мест приложения труда действует уже 4 года в Москве. За это время она затронула почти все районы мегаполиса. Столичное правительство заключило свыше 80 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 3,8 млн "квадратов" недвижимости. Среди них - новые промпредприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.
Совокупно в развитие Москвы и создание мест приложения труда привлекут свыше 1,2 трлн рублей. Благодаря этому появится свыше 170 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.
Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.
Ранее Овчинский сообщал, что резидент ОЭЗ "Технополис Москва" предприятие "Научные развлечения" продемонстрировало цикл решений и эффективных разработок, которые нужны учащимся образовательных учреждения для изучения беспилотных авиационных систем (БАС).