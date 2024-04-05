https://ria.ru/20240405/predpensionery-1937932698.html

Раскрыто, что получат предпенсионеры в 2024 году

Раскрыто, что получат предпенсионеры в 2024 году - РИА Новости, 05.04.2024

Раскрыто, что получат предпенсионеры в 2024 году

В 2024 году предпенсионерами станут мужчины 1964-го и женщины 1969 годов рождения. Этот статус предполагает ряд льгот, рассказал агентству “Прайм” декан... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T02:17

2024-04-05T02:17

2024-04-05T02:17

общество

вадим виноградов

высшая школа экономики (вшэ)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155228/38/1552283859_0:265:3057:1984_1920x0_80_0_0_5b02aec7ff89d04053b475726bc31f0c.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В 2024 году предпенсионерами станут мужчины 1964-го и женщины 1969 годов рождения. Этот статус предполагает ряд льгот, рассказал агентству “Прайм” декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.“Например, им полагается два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации ежегодно с сохранением заработка”, — привел пример эксперт.Предпенсионеры также освобождаются от налога на имущество по одному объекту любого вида, если оно не используется в коммерческой деятельности. Им полагается и вычет по земельному налогу на величину стандартных “шести соток”.Вне зависимости от завещания предпенсионеры могут рассчитывать на обязательную долю в наследстве и в случае необходимости на алименты от родственников. Дополнительные льготы могут быть предоставлены на местном уровне, об этом следует узнать в своем отделении Соцфонда, добавил Виноградов.

https://ria.ru/20240403/pensiya-1937467590.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ)