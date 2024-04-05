https://ria.ru/20240405/predpensionery-1937932698.html
Раскрыто, что получат предпенсионеры в 2024 году
Раскрыто, что получат предпенсионеры в 2024 году - РИА Новости, 05.04.2024
Раскрыто, что получат предпенсионеры в 2024 году
В 2024 году предпенсионерами станут мужчины 1964-го и женщины 1969 годов рождения. Этот статус предполагает ряд льгот, рассказал агентству “Прайм” декан... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T02:17
2024-04-05T02:17
2024-04-05T02:17
общество
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В 2024 году предпенсионерами станут мужчины 1964-го и женщины 1969 годов рождения. Этот статус предполагает ряд льгот, рассказал агентству “Прайм” декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.“Например, им полагается два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации ежегодно с сохранением заработка”, — привел пример эксперт.Предпенсионеры также освобождаются от налога на имущество по одному объекту любого вида, если оно не используется в коммерческой деятельности. Им полагается и вычет по земельному налогу на величину стандартных “шести соток”.Вне зависимости от завещания предпенсионеры могут рассчитывать на обязательную долю в наследстве и в случае необходимости на алименты от родственников. Дополнительные льготы могут быть предоставлены на местном уровне, об этом следует узнать в своем отделении Соцфонда, добавил Виноградов.
https://ria.ru/20240403/pensiya-1937467590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ)
Общество, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Раскрыто, что получат предпенсионеры в 2024 году
Юрист Виноградов: предпенсионерам в 2024 году полагается ряд льгот