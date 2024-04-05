https://ria.ru/20240405/pozhelaniya-1937980920.html
Медведев пожелал Чибису скорейшего выздоровления
Медведев пожелал Чибису скорейшего выздоровления - РИА Новости, 05.04.2024
Медведев пожелал Чибису скорейшего выздоровления
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев позвонил губернатору Мурманской области Андрею Чибису и пожелал ему скорейшего выздоровления, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:49
2024-04-05T10:49
2024-04-05T10:49
происшествия
россия
мурманская область
апатиты
андрей чибис
дмитрий медведев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_6d398d984eee00ccbde4ca68145a2577.jpg
МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев позвонил губернатору Мурманской области Андрею Чибису и пожелал ему скорейшего выздоровления, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Чибиса Лилия Сечкина. "Дмитрий Анатольевич Медведев лично позвонил Чибису и пожелал ему скорейшего выздоровления", - сказала Сечкина. В четверг вечером было совершено покушение на Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель города Апатиты, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
https://ria.ru/20240405/chibis-1937974140.html
россия
мурманская область
апатиты
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:2010_1920x0_80_0_0_e4656826fb150dcb611ffbc54c915a06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мурманская область, апатиты, андрей чибис, дмитрий медведев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), нападение на губернатора мурманской области чибиса
Происшествия, Россия, Мурманская область, Апатиты, Андрей Чибис, Дмитрий Медведев, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
Медведев пожелал Чибису скорейшего выздоровления
Сечкина: Медведев позвонил Чибису и пожелал ему скорейшего выздоровления