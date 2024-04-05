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Медведев пожелал Чибису скорейшего выздоровления - РИА Новости, 05.04.2024
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10:49 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/pozhelaniya-1937980920.html
Медведев пожелал Чибису скорейшего выздоровления
Медведев пожелал Чибису скорейшего выздоровления - РИА Новости, 05.04.2024
Медведев пожелал Чибису скорейшего выздоровления
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев позвонил губернатору Мурманской области Андрею Чибису и пожелал ему скорейшего выздоровления, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:49
2024-04-05T10:49
происшествия
россия
мурманская область
апатиты
андрей чибис
дмитрий медведев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
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МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев позвонил губернатору Мурманской области Андрею Чибису и пожелал ему скорейшего выздоровления, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Чибиса Лилия Сечкина. "Дмитрий Анатольевич Медведев лично позвонил Чибису и пожелал ему скорейшего выздоровления", - сказала Сечкина. В четверг вечером было совершено покушение на Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель города Апатиты, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
https://ria.ru/20240405/chibis-1937974140.html
россия
мурманская область
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происшествия, россия, мурманская область, апатиты, андрей чибис, дмитрий медведев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), нападение на губернатора мурманской области чибиса
Происшествия, Россия, Мурманская область, Апатиты, Андрей Чибис, Дмитрий Медведев, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
Медведев пожелал Чибису скорейшего выздоровления

Сечкина: Медведев позвонил Чибису и пожелал ему скорейшего выздоровления

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев позвонил губернатору Мурманской области Андрею Чибису и пожелал ему скорейшего выздоровления, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Чибиса Лилия Сечкина.
"Дмитрий Анатольевич Медведев лично позвонил Чибису и пожелал ему скорейшего выздоровления", - сказала Сечкина.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Пресс-секретарь рассказала подробности нападения на мурманского губернатора
10:36
В четверг вечером было совершено покушение на Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель города Апатиты, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
 
ПроисшествияРоссияМурманская областьАпатитыАндрей ЧибисДмитрий МедведевФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
 
 
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