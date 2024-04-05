https://ria.ru/20240405/pozhelaniya-1937980920.html

Медведев пожелал Чибису скорейшего выздоровления

Медведев пожелал Чибису скорейшего выздоровления - РИА Новости, 05.04.2024

Медведев пожелал Чибису скорейшего выздоровления

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев позвонил губернатору Мурманской области Андрею Чибису и пожелал ему скорейшего выздоровления, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T10:49

2024-04-05T10:49

2024-04-05T10:49

происшествия

россия

мурманская область

апатиты

андрей чибис

дмитрий медведев

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

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МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев позвонил губернатору Мурманской области Андрею Чибису и пожелал ему скорейшего выздоровления, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Чибиса Лилия Сечкина. "Дмитрий Анатольевич Медведев лично позвонил Чибису и пожелал ему скорейшего выздоровления", - сказала Сечкина. В четверг вечером было совершено покушение на Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель города Апатиты, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.

https://ria.ru/20240405/chibis-1937974140.html

россия

мурманская область

апатиты

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происшествия, россия, мурманская область, апатиты, андрей чибис, дмитрий медведев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), нападение на губернатора мурманской области чибиса