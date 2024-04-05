https://ria.ru/20240405/povrezhdeniya-1938004147.html

В Одесской области из-за взрывов пострадали объекты энергетики

В Одесской области из-за взрывов пострадали объекты энергетики - РИА Новости, 05.04.2024

В Одесской области из-за взрывов пострадали объекты энергетики

В Одесской области из-за взрывов пострадали объекты энергетики, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго". РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T11:56

2024-04-05T11:56

2024-04-05T12:52

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

украина

укрэнерго

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Одесской области из-за взрывов пострадали объекты энергетики, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго"."Ночью <...> снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области, повреждена часть оборудования", — говорится в публикации в Facebook*.В Минэнерго Украины уточнили, что на местной подстанции компании во время выполнения технологических работ произошел пожар, вскоре возгорание ликвидировали.Минувшей ночью в Одесской области объявляли воздушную тревогу, СМИ сообщали о взрывах в регионе.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240328/udary-1936286212.html

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

одесская область

украина

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в мире, одесская область, украина, укрэнерго, дмитрий песков