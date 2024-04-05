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В Одесской области из-за взрывов пострадали объекты энергетики - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:56 05.04.2024 (обновлено: 12:52 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/povrezhdeniya-1938004147.html
В Одесской области из-за взрывов пострадали объекты энергетики
В Одесской области из-за взрывов пострадали объекты энергетики - РИА Новости, 05.04.2024
В Одесской области из-за взрывов пострадали объекты энергетики
В Одесской области из-за взрывов пострадали объекты энергетики, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго". РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T11:56
2024-04-05T12:52
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
укрэнерго
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Одесской области из-за взрывов пострадали объекты энергетики, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго"."Ночью &lt;...&gt; снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области, повреждена часть оборудования", — говорится в публикации в Facebook*.В Минэнерго Украины уточнили, что на местной подстанции компании во время выполнения технологических работ произошел пожар, вскоре возгорание ликвидировали.Минувшей ночью в Одесской области объявляли воздушную тревогу, СМИ сообщали о взрывах в регионе.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240328/udary-1936286212.html
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
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в мире, одесская область, украина, укрэнерго, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Укрэнерго, Дмитрий Песков
В Одесской области из-за взрывов пострадали объекты энергетики

"Укрэнерго": в Одесской области взрывами повредило объекты энергетики

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Одесской области из-за взрывов пострадали объекты энергетики, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"Ночью <...> снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области, повреждена часть оборудования", — говорится в публикации в Facebook*.
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В Минэнерго Украины уточнили, что на местной подстанции компании во время выполнения технологических работ произошел пожар, вскоре возгорание ликвидировали.
Минувшей ночью в Одесской области объявляли воздушную тревогу, СМИ сообщали о взрывах в регионе.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьУкраинаУкрэнергоДмитрий Песков
 
 
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