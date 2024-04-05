В Херсонской области пострадала газотранспортная система
Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил о повреждении газотранспортной системы
© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Объекты региональной компании газотранспортной системы подверглись ударам в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, заявил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.
Прокудин в своем Telegram-канале сообщил, что регион подвергся в ночь на пятницу ударам, в результате чего "были зафиксированы попадания в компанию газотранспортной системы, в результате чего повреждены газопровод, теплопровод, солнечные коллекторы, опорные конструкции".
Украине предложено капитулировать
14 марта, 16:18
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18