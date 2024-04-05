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При обстреле Херсонской области пострадали активисты "Единой России" - РИА Новости, 05.04.2024
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16:15 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/postradavshie-1938081159.html
При обстреле Херсонской области пострадали активисты "Единой России"
При обстреле Херсонской области пострадали активисты "Единой России" - РИА Новости, 05.04.2024
При обстреле Херсонской области пострадали активисты "Единой России"
Активисты регионального отделения партии "Единая Россия" пострадали во время атаки украинских дронов-камикадзе на поселок Великая Лепетиха Херсонской области,... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:15
2024-04-05T16:15
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (город)
андрей алексеенко
единая россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Активисты регионального отделения партии "Единая Россия" пострадали во время атаки украинских дронов-камикадзе на поселок Великая Лепетиха Херсонской области, сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич в своем Telegram-канале. Ранее в пятницу глава правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что пять человек получили осколочные ранения после атаки дронов на Великую Лепетиху, двое из них в тяжелом состоянии. "В числе пострадавших - активисты первичного отделения "Единой России". Они госпитализированы. Возьмём на себя их дальнейшее сопровождение и оказание всей необходимой помощи", - написал Кастюкевич. По его словам, всего среди пяти раненых - четыре женщины. "Враг каждый день атакует гражданскую инфраструктуру и старается запугать мирное население в Херсонской области. Фашисты бьют по мирным жителям и целям", - подчеркнул сенатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html
херсонская область
россия
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херсонская область , россия, днепр (город), андрей алексеенко, единая россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Андрей Алексеенко, Единая Россия, Происшествия
При обстреле Херсонской области пострадали активисты "Единой России"

Кастюкевич: при обстреле Херсонской области пострадали активисты "Единой России"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Активисты регионального отделения партии "Единая Россия" пострадали во время атаки украинских дронов-камикадзе на поселок Великая Лепетиха Херсонской области, сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич в своем Telegram-канале.
Ранее в пятницу глава правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что пять человек получили осколочные ранения после атаки дронов на Великую Лепетиху, двое из них в тяжелом состоянии.
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"В числе пострадавших - активисты первичного отделения "Единой России". Они госпитализированы. Возьмём на себя их дальнейшее сопровождение и оказание всей необходимой помощи", - написал Кастюкевич.
По его словам, всего среди пяти раненых - четыре женщины.
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"Враг каждый день атакует гражданскую инфраструктуру и старается запугать мирное население в Херсонской области. Фашисты бьют по мирным жителям и целям", - подчеркнул сенатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияДнепр (город)Андрей АлексеенкоЕдиная РоссияПроисшествия
 
 
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