https://ria.ru/20240405/postradavshie-1938081159.html

При обстреле Херсонской области пострадали активисты "Единой России"

При обстреле Херсонской области пострадали активисты "Единой России" - РИА Новости, 05.04.2024

При обстреле Херсонской области пострадали активисты "Единой России"

Активисты регионального отделения партии "Единая Россия" пострадали во время атаки украинских дронов-камикадзе на поселок Великая Лепетиха Херсонской области,... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T16:15

2024-04-05T16:15

2024-04-05T16:15

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

днепр (город)

андрей алексеенко

единая россия

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Активисты регионального отделения партии "Единая Россия" пострадали во время атаки украинских дронов-камикадзе на поселок Великая Лепетиха Херсонской области, сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич в своем Telegram-канале. Ранее в пятницу глава правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что пять человек получили осколочные ранения после атаки дронов на Великую Лепетиху, двое из них в тяжелом состоянии. "В числе пострадавших - активисты первичного отделения "Единой России". Они госпитализированы. Возьмём на себя их дальнейшее сопровождение и оказание всей необходимой помощи", - написал Кастюкевич. По его словам, всего среди пяти раненых - четыре женщины. "Враг каждый день атакует гражданскую инфраструктуру и старается запугать мирное население в Херсонской области. Фашисты бьют по мирным жителям и целям", - подчеркнул сенатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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херсонская область , россия, днепр (город), андрей алексеенко, единая россия, происшествия