https://ria.ru/20240405/postradavshie-1938076464.html

Число пострадавших при обстреле Кременной увеличилось до четырех

Число пострадавших при обстреле Кременной увеличилось до четырех - РИА Новости, 05.04.2024

Число пострадавших при обстреле Кременной увеличилось до четырех

Число пострадавших в результате обстрела города Кременная в ЛНР увеличилось до четырех человек, среди раненых есть ребенок, сообщил мэр города Вячеслав... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T15:55

2024-04-05T15:55

2024-04-05T15:55

специальная военная операция на украине

кременная

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876247744_0:57:1280:777_1920x0_80_0_0_6148c24cac7953ea615e383cee5537a6.jpg

ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела города Кременная в ЛНР увеличилось до четырех человек, среди раненых есть ребенок, сообщил мэр города Вячеслав Третьяков. Ранее в пятницу главное управление МЧС России по ЛНР сообщало, что украинские войска обстреляли Кременную, в многоквартирном доме возник пожар, пострадали два мирных жителя. "В очередной раз украинские вооруженные формирования нанесли подлый удар по нашему городу Кременная... В результате обстрела пострадали четверо граждан, среди которых один несовершеннолетний ребенок. Это трагическое событие причинило боль и страх нашим жителям. Кроме того, произошло возгорание многоквартирного дома", - говорится в заявлении Третьякова, опубликованном в телеграм-канале администрации города. Мэр Кременной отметил, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Работники комиссии ЖКХ оперативно обследовали поврежденные жилые дома для дальнейшего восстановления.

https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кременная

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кременная, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия