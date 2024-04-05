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Число пострадавших при обстреле Кременной увеличилось до четырех - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:55 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/postradavshie-1938076464.html
Число пострадавших при обстреле Кременной увеличилось до четырех
Число пострадавших при обстреле Кременной увеличилось до четырех - РИА Новости, 05.04.2024
Число пострадавших при обстреле Кременной увеличилось до четырех
Число пострадавших в результате обстрела города Кременная в ЛНР увеличилось до четырех человек, среди раненых есть ребенок, сообщил мэр города Вячеслав... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:55
2024-04-05T15:55
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела города Кременная в ЛНР увеличилось до четырех человек, среди раненых есть ребенок, сообщил мэр города Вячеслав Третьяков. Ранее в пятницу главное управление МЧС России по ЛНР сообщало, что украинские войска обстреляли Кременную, в многоквартирном доме возник пожар, пострадали два мирных жителя. "В очередной раз украинские вооруженные формирования нанесли подлый удар по нашему городу Кременная... В результате обстрела пострадали четверо граждан, среди которых один несовершеннолетний ребенок. Это трагическое событие причинило боль и страх нашим жителям. Кроме того, произошло возгорание многоквартирного дома", - говорится в заявлении Третьякова, опубликованном в телеграм-канале администрации города. Мэр Кременной отметил, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Работники комиссии ЖКХ оперативно обследовали поврежденные жилые дома для дальнейшего восстановления.
https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html
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кременная
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кременная, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Число пострадавших при обстреле Кременной увеличилось до четырех

Третьяков: число пострадавших при обстреле Кременной увеличилось до четырех

© Фото : РИА НовостиПоследствия обстрела Кременной со стороны ВСУ
Последствия обстрела Кременной со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : РИА Новости
Последствия обстрела Кременной со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела города Кременная в ЛНР увеличилось до четырех человек, среди раненых есть ребенок, сообщил мэр города Вячеслав Третьяков.
© Фото : ГУ МЧС России по ЛНРПоследствия обстрела Кременной со стороны ВСУ
Последствия обстрела Кременной со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : ГУ МЧС России по ЛНР
Последствия обстрела Кременной со стороны ВСУ
Ранее в пятницу главное управление МЧС России по ЛНР сообщало, что украинские войска обстреляли Кременную, в многоквартирном доме возник пожар, пострадали два мирных жителя.
"В очередной раз украинские вооруженные формирования нанесли подлый удар по нашему городу Кременная... В результате обстрела пострадали четверо граждан, среди которых один несовершеннолетний ребенок. Это трагическое событие причинило боль и страх нашим жителям. Кроме того, произошло возгорание многоквартирного дома", - говорится в заявлении Третьякова, опубликованном в телеграм-канале администрации города.
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Мэр Кременной отметил, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Работники комиссии ЖКХ оперативно обследовали поврежденные жилые дома для дальнейшего восстановления.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКременнаяЛуганская Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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