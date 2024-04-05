https://ria.ru/20240405/postradavshie-1938076464.html
Число пострадавших при обстреле Кременной увеличилось до четырех
Число пострадавших при обстреле Кременной увеличилось до четырех - РИА Новости, 05.04.2024
Число пострадавших при обстреле Кременной увеличилось до четырех
Число пострадавших в результате обстрела города Кременная в ЛНР увеличилось до четырех человек, среди раненых есть ребенок, сообщил мэр города Вячеслав... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:55
2024-04-05T15:55
2024-04-05T15:55
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела города Кременная в ЛНР увеличилось до четырех человек, среди раненых есть ребенок, сообщил мэр города Вячеслав Третьяков. Ранее в пятницу главное управление МЧС России по ЛНР сообщало, что украинские войска обстреляли Кременную, в многоквартирном доме возник пожар, пострадали два мирных жителя. "В очередной раз украинские вооруженные формирования нанесли подлый удар по нашему городу Кременная... В результате обстрела пострадали четверо граждан, среди которых один несовершеннолетний ребенок. Это трагическое событие причинило боль и страх нашим жителям. Кроме того, произошло возгорание многоквартирного дома", - говорится в заявлении Третьякова, опубликованном в телеграм-канале администрации города. Мэр Кременной отметил, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Работники комиссии ЖКХ оперативно обследовали поврежденные жилые дома для дальнейшего восстановления.
https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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кременная, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Число пострадавших при обстреле Кременной увеличилось до четырех
Третьяков: число пострадавших при обстреле Кременной увеличилось до четырех