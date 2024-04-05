В Красноярске полицейский раздал вещдоки знакомым
Красноярский опер раздал знакомым игорные столы, выдав их со склада МВД
Сотрудник полиции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 8 апр - РИА Новости. Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Красноярска подозревается в том, что раздал знакомым организаторам игорного бизнеса необходимое оборудование, выдав им из хранилища краевого главка МВД изъятые покерные столы и игровые автоматы, сообщает главное следственное управление Следственного комитета региона.
По предварительным данным, в период с 2019 по 2020 год подозреваемый, занимая должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам, имея беспрепятственный доступ к хранилищу краевого главка МВД, знал о наличии там игровых автоматов и покерных столов, изъятых в качестве вещественных доказательств, и "незаконно обеспечил доступ в хранилище троим знакомым для выбора игровых автоматов, находящихся в исправном состоянии".
В Москве арестовали главу "Оргэнергостроя" за дачу взятки
29 марта, 09:42
«
"Впоследствии подозреваемый передал мужчинам в пользование не менее 30 игровых автоматов и два покерных стола для осуществления незаконной организации и проведения азартных игр на территории Красноярска, которые они вывезли на грузовом автомобиле. Игорное оборудование использовалось мужчинами по своему усмотрению, в том числе для организации и проведения незаконных азартных игр вне игровой зоны на территории Красноярска на протяжении длительного времени", - говорится в сообщении.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных краевым управлением ФСБ России. Полицейский задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
В главном управлении МВД Красноярского края сообщили, что в данный момент сотрудник отстранен от служебной деятельности, проводится служебная проверка.
Замглавы ГУМЧС по Москве вынесли приговор по делу о взятках
1 апреля, 18:50