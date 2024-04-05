https://ria.ru/20240405/politsiya-1937977496.html

В Красноярске полицейский раздал вещдоки знакомым

В Красноярске полицейский раздал вещдоки знакомым - РИА Новости, 05.04.2024

В Красноярске полицейский раздал вещдоки знакомым

Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Красноярска подозревается в том, что раздал знакомым организаторам игорного... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T10:42

2024-04-05T10:42

2024-04-05T10:42

происшествия

красноярск

россия

красноярский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КРАСНОЯРСК, 8 апр - РИА Новости. Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Красноярска подозревается в том, что раздал знакомым организаторам игорного бизнеса необходимое оборудование, выдав им из хранилища краевого главка МВД изъятые покерные столы и игровые автоматы, сообщает главное следственное управление Следственного комитета региона. По предварительным данным, в период с 2019 по 2020 год подозреваемый, занимая должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам, имея беспрепятственный доступ к хранилищу краевого главка МВД, знал о наличии там игровых автоматов и покерных столов, изъятых в качестве вещественных доказательств, и "незаконно обеспечил доступ в хранилище троим знакомым для выбора игровых автоматов, находящихся в исправном состоянии". "Впоследствии подозреваемый передал мужчинам в пользование не менее 30 игровых автоматов и два покерных стола для осуществления незаконной организации и проведения азартных игр на территории Красноярска, которые они вывезли на грузовом автомобиле. Игорное оборудование использовалось мужчинами по своему усмотрению, в том числе для организации и проведения незаконных азартных игр вне игровой зоны на территории Красноярска на протяжении длительного времени", - говорится в сообщении. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных краевым управлением ФСБ России. Полицейский задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В главном управлении МВД Красноярского края сообщили, что в данный момент сотрудник отстранен от служебной деятельности, проводится служебная проверка.

https://ria.ru/20240329/sud-1936539985.html

https://ria.ru/20240401/vzyatki-1937186647.html

красноярск

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красноярский край

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происшествия, красноярск, россия, красноярский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)