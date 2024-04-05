Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:26 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/pogoda-1937953087.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 05.04.2024
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода с прояснениями, без осадков и до плюс 8 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T08:26
2024-04-05T08:26
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757276064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5cef06019795babdd4be6f0e9bd00e89.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, без осадков и до плюс 8 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать гребень скандинавского антициклона. В Москве и окрестностях облачно с прояснениями, без осадков. Максимальная температура воздуха сегодня в столице - плюс 6-8 градусов, в Подмосковье - от плюс 4 до 9", - рассказал синоптик. Специалист уточнил, что ветер в начале дня будет северо-восточный, затем будет постепенно разворачиваться на юго-восточный, скорость его составит от 3 до 8 метров в секунду. Давление слабо растёт, барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20240312/el-nino-1932403941.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757276064_708:514:2753:2048_1920x0_80_0_0_642d6877633dfeeac5a611342e1f3873.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Синоптик Леус: в Москве в пятницу ожидается облачная погода и до плюс 8

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМоскворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве
Москворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Москворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, без осадков и до плюс 8 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать гребень скандинавского антициклона. В Москве и окрестностях облачно с прояснениями, без осадков. Максимальная температура воздуха сегодня в столице - плюс 6-8 градусов, в Подмосковье - от плюс 4 до 9", - рассказал синоптик.
Специалист уточнил, что ветер в начале дня будет северо-восточный, затем будет постепенно разворачиваться на юго-восточный, скорость его составит от 3 до 8 метров в секунду. Давление слабо растёт, барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
Спутник в космосе на фоне Земли - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Эксперт спрогнозировал нагрев Земли до рекордных температур из-за Эль-Ниньо
12 марта, 03:27
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала