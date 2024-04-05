https://ria.ru/20240405/pogoda-1937953087.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 05.04.2024

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная погода с прояснениями, без осадков и до плюс 8 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T08:26

2024-04-05T08:26

2024-04-05T08:26

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757276064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5cef06019795babdd4be6f0e9bd00e89.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, без осадков и до плюс 8 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать гребень скандинавского антициклона. В Москве и окрестностях облачно с прояснениями, без осадков. Максимальная температура воздуха сегодня в столице - плюс 6-8 градусов, в Подмосковье - от плюс 4 до 9", - рассказал синоптик. Специалист уточнил, что ветер в начале дня будет северо-восточный, затем будет постепенно разворачиваться на юго-восточный, скорость его составит от 3 до 8 метров в секунду. Давление слабо растёт, барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20240312/el-nino-1932403941.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода