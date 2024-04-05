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В Химках устранили подтопление в коттеджном поселке
В Химках устранили подтопление в коттеджном поселке - РИА Новости, 05.04.2024
В Химках устранили подтопление в коттеджном поселке
Подтопление в коттеджном поселке "Маленькая Шотландия" в Химках, возникшее в связи с обильным таянием снега, ликвидировано, сообщили в администрации городского... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:35
2024-04-05T10:35
2024-04-05T10:35
происшествия
химки
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Подтопление в коттеджном поселке "Маленькая Шотландия" в Химках, возникшее в связи с обильным таянием снега, ликвидировано, сообщили в администрации городского округа. "Коммунальные и оперативные службы Химок ликвидировали подтопление в коттеджном поселке "Маленькая Шотландия". Благодаря ресурсам МЧС и МБУ "Химспас" последствия паводка в деревне Пикино устранены", - отмечается в Telegram-канале администрации. По их данным, подтопление произошло в связи с резким повышением температуры и обильным таянием снега. Для ликвидации паводка специалисты откачивали воду с помощью промышленных помп, установили на территории поселка насосную станцию, произвели тампонирование водопропускной трубы, чтобы отвести поток, поступающий из леса. Эти меры позволили полностью устранить последствия паводка. -0-
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химки
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происшествия, химки, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Химки, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Химках устранили подтопление в коттеджном поселке
Администрация: в Химках устранили подтопление в коттеджном поселке