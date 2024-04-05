Рейтинг@Mail.ru
В Химках устранили подтопление в коттеджном поселке - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/podtoplenie-1937973225.html
В Химках устранили подтопление в коттеджном поселке
В Химках устранили подтопление в коттеджном поселке - РИА Новости, 05.04.2024
В Химках устранили подтопление в коттеджном поселке
Подтопление в коттеджном поселке "Маленькая Шотландия" в Химках, возникшее в связи с обильным таянием снега, ликвидировано, сообщили в администрации городского... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:35
2024-04-05T10:35
происшествия
химки
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936959070_153:0:1689:864_1920x0_80_0_0_61d5f5707b9248c4a1b8960ee69a4b6a.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Подтопление в коттеджном поселке "Маленькая Шотландия" в Химках, возникшее в связи с обильным таянием снега, ликвидировано, сообщили в администрации городского округа. "Коммунальные и оперативные службы Химок ликвидировали подтопление в коттеджном поселке "Маленькая Шотландия". Благодаря ресурсам МЧС и МБУ "Химспас" последствия паводка в деревне Пикино устранены", - отмечается в Telegram-канале администрации. По их данным, подтопление произошло в связи с резким повышением температуры и обильным таянием снега. Для ликвидации паводка специалисты откачивали воду с помощью промышленных помп, установили на территории поселка насосную станцию, произвели тампонирование водопропускной трубы, чтобы отвести поток, поступающий из леса. Эти меры позволили полностью устранить последствия паводка. -0-
https://ria.ru/20240404/luzha-1937865179.html
химки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936959070_345:0:1497:864_1920x0_80_0_0_29873b705011dc89245f66639b0b8cc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, химки, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Химки, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Химках устранили подтопление в коттеджном поселке

Администрация: в Химках устранили подтопление в коттеджном поселке

© Глава города Оренбурга Сергей Салмин/ВКонтактеПодтопление
Подтопление
© Глава города Оренбурга Сергей Салмин/ВКонтакте
Подтопление. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Подтопление в коттеджном поселке "Маленькая Шотландия" в Химках, возникшее в связи с обильным таянием снега, ликвидировано, сообщили в администрации городского округа.
"Коммунальные и оперативные службы Химок ликвидировали подтопление в коттеджном поселке "Маленькая Шотландия". Благодаря ресурсам МЧС и МБУ "Химспас" последствия паводка в деревне Пикино устранены", - отмечается в Telegram-канале администрации.
Глава сельсовета Солнечное Алтайского края на камеру переплыл огромную лужу
На Алтае проверили ситуацию в селе, глава которого переплыл лужу
Вчера, 17:11
По их данным, подтопление произошло в связи с резким повышением температуры и обильным таянием снега. Для ликвидации паводка специалисты откачивали воду с помощью промышленных помп, установили на территории поселка насосную станцию, произвели тампонирование водопропускной трубы, чтобы отвести поток, поступающий из леса. Эти меры позволили полностью устранить последствия паводка. -0-
 
ПроисшествияХимкиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала