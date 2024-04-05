https://ria.ru/20240405/podozrevaemyy-1937948498.html

Подозреваемый в нападении на Чибиса мог быть лишен водительских прав

Подозреваемый в нападении на Чибиса мог быть лишен водительских прав - РИА Новости, 05.04.2024

Подозреваемый в нападении на Чибиса мог быть лишен водительских прав

Мужчина, которого ряд СМИ называет напавшим на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Апатитах, мог быть неоднократно привлечен к административной... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T07:06

2024-04-05T07:06

2024-04-05T07:06

происшествия

мурманская область

апатиты

андрей чибис

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

нападение на губернатора мурманской области чибиса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg

МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Мужчина, которого ряд СМИ называет напавшим на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Апатитах, мог быть неоднократно привлечен к административной ответственности, следует из картотеки дел мировых судей второго и третьего участков Апатитского городского суда. На губернатора Чибиса напали с ножом 4 апреля вечером. Это произошло в Апатитах после его встречи с горожанами. Росгвардия сообщила, что омоновец задержал нападавшего, ранив из табельного оружия. Глава минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал, что состояние Чибиса – тяжелое и стабильное, он находится в реанимации после операции на животе. Прокуратура сообщила, что на губернатора напал житель Апатитов. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, предположительно напавший на Чибиса мужчина привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью. В ряде СМИ появилась информация, что задержанным за нападение на Чибиса является 42-летний Александр Быданов. Как следует из картотеки дел мировых судей апатитского суда, мужчина по фамилии Быданов в 2017 году привлекался к административной ответственности за неуплату штрафа за превышение скорости, тогда суд постановил взыскать с него тысячу рублей. В июне 2022 года суд лишил Быданова прав после того, как тот оставил место ДТП после столкновения с другим автомобилем. А в августе того же года мужчину с такой фамилией задержали за управление автомобилем без прав, в этом случае суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Официальной информацией о том, что указанный в картотеке суда Александр Быданов является напавшим на губернатора, РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20240405/chibis-1937929610.html

https://ria.ru/20240405/zaderzhanie-1937933524.html

https://ria.ru/20240405/napadenie-1937929488.html

мурманская область

апатиты

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мурманская область, апатиты, андрей чибис, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение на губернатора мурманской области чибиса