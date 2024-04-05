Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемый в нападении на Чибиса мог быть лишен водительских прав - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:06 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/podozrevaemyy-1937948498.html
Подозреваемый в нападении на Чибиса мог быть лишен водительских прав
Подозреваемый в нападении на Чибиса мог быть лишен водительских прав - РИА Новости, 05.04.2024
Подозреваемый в нападении на Чибиса мог быть лишен водительских прав
Мужчина, которого ряд СМИ называет напавшим на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Апатитах, мог быть неоднократно привлечен к административной... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T07:06
2024-04-05T07:06
происшествия
мурманская область
апатиты
андрей чибис
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нападение на губернатора мурманской области чибиса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg
МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Мужчина, которого ряд СМИ называет напавшим на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Апатитах, мог быть неоднократно привлечен к административной ответственности, следует из картотеки дел мировых судей второго и третьего участков Апатитского городского суда. На губернатора Чибиса напали с ножом 4 апреля вечером. Это произошло в Апатитах после его встречи с горожанами. Росгвардия сообщила, что омоновец задержал нападавшего, ранив из табельного оружия. Глава минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал, что состояние Чибиса – тяжелое и стабильное, он находится в реанимации после операции на животе. Прокуратура сообщила, что на губернатора напал житель Апатитов. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, предположительно напавший на Чибиса мужчина привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью. В ряде СМИ появилась информация, что задержанным за нападение на Чибиса является 42-летний Александр Быданов. Как следует из картотеки дел мировых судей апатитского суда, мужчина по фамилии Быданов в 2017 году привлекался к административной ответственности за неуплату штрафа за превышение скорости, тогда суд постановил взыскать с него тысячу рублей. В июне 2022 года суд лишил Быданова прав после того, как тот оставил место ДТП после столкновения с другим автомобилем. А в августе того же года мужчину с такой фамилией задержали за управление автомобилем без прав, в этом случае суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Официальной информацией о том, что указанный в картотеке суда Александр Быданов является напавшим на губернатора, РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20240405/chibis-1937929610.html
https://ria.ru/20240405/zaderzhanie-1937933524.html
https://ria.ru/20240405/napadenie-1937929488.html
мурманская область
апатиты
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_825:0:3556:2048_1920x0_80_0_0_c34809d8b3a484f32972d30f8626db7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мурманская область, апатиты, андрей чибис, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение на губернатора мурманской области чибиса
Происшествия, Мурманская область, Апатиты, Андрей Чибис, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
Подозреваемый в нападении на Чибиса мог быть лишен водительских прав

Подозреваемый в нападении на мурманского губернатора Чибиса мог быть лишен прав

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Мужчина, которого ряд СМИ называет напавшим на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Апатитах, мог быть неоднократно привлечен к административной ответственности, следует из картотеки дел мировых судей второго и третьего участков Апатитского городского суда.
На губернатора Чибиса напали с ножом 4 апреля вечером. Это произошло в Апатитах после его встречи с горожанами. Росгвардия сообщила, что омоновец задержал нападавшего, ранив из табельного оружия. Глава минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал, что состояние Чибиса – тяжелое и стабильное, он находится в реанимации после операции на животе. Прокуратура сообщила, что на губернатора напал житель Апатитов. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, предположительно напавший на Чибиса мужчина привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Следователи выясняют причины нападения на губернатора Чибиса
00:06
В ряде СМИ появилась информация, что задержанным за нападение на Чибиса является 42-летний Александр Быданов.
Как следует из картотеки дел мировых судей апатитского суда, мужчина по фамилии Быданов в 2017 году привлекался к административной ответственности за неуплату штрафа за превышение скорости, тогда суд постановил взыскать с него тысячу рублей.
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
При задержании напавшего на губернатора Чибиса применили табельное оружие
01:12
В июне 2022 года суд лишил Быданова прав после того, как тот оставил место ДТП после столкновения с другим автомобилем. А в августе того же года мужчину с такой фамилией задержали за управление автомобилем без прав, в этом случае суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.
Официальной информацией о том, что указанный в картотеке суда Александр Быданов является напавшим на губернатора, РИА Новости не располагает.
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Напавшего на губернатора Чибиса задержал сотрудник Росгвардии
00:04
 
ПроисшествияМурманская областьАпатитыАндрей ЧибисФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала