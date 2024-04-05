https://ria.ru/20240405/podozrevaemyy-1937948498.html
Подозреваемый в нападении на Чибиса мог быть лишен водительских прав
Подозреваемый в нападении на Чибиса мог быть лишен водительских прав - РИА Новости, 05.04.2024
Подозреваемый в нападении на Чибиса мог быть лишен водительских прав
Мужчина, которого ряд СМИ называет напавшим на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Апатитах, мог быть неоднократно привлечен к административной... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T07:06
2024-04-05T07:06
2024-04-05T07:06
происшествия
мурманская область
апатиты
андрей чибис
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нападение на губернатора мурманской области чибиса
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МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Мужчина, которого ряд СМИ называет напавшим на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Апатитах, мог быть неоднократно привлечен к административной ответственности, следует из картотеки дел мировых судей второго и третьего участков Апатитского городского суда. На губернатора Чибиса напали с ножом 4 апреля вечером. Это произошло в Апатитах после его встречи с горожанами. Росгвардия сообщила, что омоновец задержал нападавшего, ранив из табельного оружия. Глава минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал, что состояние Чибиса – тяжелое и стабильное, он находится в реанимации после операции на животе. Прокуратура сообщила, что на губернатора напал житель Апатитов. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, предположительно напавший на Чибиса мужчина привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью. В ряде СМИ появилась информация, что задержанным за нападение на Чибиса является 42-летний Александр Быданов. Как следует из картотеки дел мировых судей апатитского суда, мужчина по фамилии Быданов в 2017 году привлекался к административной ответственности за неуплату штрафа за превышение скорости, тогда суд постановил взыскать с него тысячу рублей. В июне 2022 года суд лишил Быданова прав после того, как тот оставил место ДТП после столкновения с другим автомобилем. А в августе того же года мужчину с такой фамилией задержали за управление автомобилем без прав, в этом случае суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Официальной информацией о том, что указанный в картотеке суда Александр Быданов является напавшим на губернатора, РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20240405/chibis-1937929610.html
https://ria.ru/20240405/zaderzhanie-1937933524.html
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происшествия, мурманская область, апатиты, андрей чибис, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение на губернатора мурманской области чибиса
Происшествия, Мурманская область, Апатиты, Андрей Чибис, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
Подозреваемый в нападении на Чибиса мог быть лишен водительских прав
Подозреваемый в нападении на мурманского губернатора Чибиса мог быть лишен прав
МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Мужчина, которого ряд СМИ называет напавшим на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Апатитах, мог быть неоднократно привлечен к административной ответственности, следует из картотеки дел мировых судей второго и третьего участков Апатитского городского суда.
На губернатора Чибиса напали с ножом 4 апреля вечером. Это произошло в Апатитах после его встречи с горожанами. Росгвардия
сообщила, что омоновец задержал нападавшего, ранив из табельного оружия. Глава минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал, что состояние Чибиса – тяжелое и стабильное, он находится в реанимации после операции на животе. Прокуратура сообщила, что на губернатора напал житель Апатитов. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, предположительно напавший на Чибиса мужчина привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью.
В ряде СМИ появилась информация, что задержанным за нападение на Чибиса является 42-летний Александр Быданов.
Как следует из картотеки дел мировых судей апатитского суда, мужчина по фамилии Быданов в 2017 году привлекался к административной ответственности за неуплату штрафа за превышение скорости, тогда суд постановил взыскать с него тысячу рублей.
В июне 2022 года суд лишил Быданова прав после того, как тот оставил место ДТП после столкновения с другим автомобилем. А в августе того же года мужчину с такой фамилией задержали за управление автомобилем без прав, в этом случае суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.
Официальной информацией о том, что указанный в картотеке суда Александр Быданов является напавшим на губернатора, РИА Новости не располагает.