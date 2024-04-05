https://ria.ru/20240405/plen-1938067358.html
Семь украинских военных сдались в плен за неделю
Семь украинских военных сдались в плен за неделю - РИА Новости, 05.04.2024
Семь украинских военных сдались в плен за неделю
За прошедшую неделю с 31 марта по 5 апреля в плен сдались семь украинских военнослужащих, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:19
2024-04-05T15:19
2024-04-05T15:19
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. За прошедшую неделю с 31 марта по 5 апреля в плен сдались семь украинских военнослужащих, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "В течение недели сдались в плен семь украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240119/vsu-1922372260.html
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Семь украинских военных сдались в плен за неделю
Минобороны РФ: 7 украинских военных сдались в плен за неделю