https://ria.ru/20240405/plen-1938067358.html

Семь украинских военных сдались в плен за неделю

Семь украинских военных сдались в плен за неделю - РИА Новости, 05.04.2024

Семь украинских военных сдались в плен за неделю

За прошедшую неделю с 31 марта по 5 апреля в плен сдались семь украинских военнослужащих, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T15:19

2024-04-05T15:19

2024-04-05T15:19

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. За прошедшую неделю с 31 марта по 5 апреля в плен сдались семь украинских военнослужащих, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "В течение недели сдались в плен семь украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240119/vsu-1922372260.html

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