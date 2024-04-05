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Песков заявил, что не знает о получении данных по "Крокусу" от Франции - РИА Новости, 05.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
12:58 05.04.2024 (обновлено: 13:05 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/peskov-1938023509.html
Песков заявил, что не знает о получении данных по "Крокусу" от Франции
Песков заявил, что не знает о получении данных по "Крокусу" от Франции - РИА Новости, 05.04.2024
Песков заявил, что не знает о получении данных по "Крокусу" от Франции
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о получении каких-либо данных от Франции о теракте в... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:58
2024-04-05T13:05
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
брянская область
владимир путин
дмитрий песков
эммануэль макрон
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о получении каких-либо данных от Франции о теракте в "Крокусе". Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя телефонный разговор министра обороны РФ Сергея Шойгу с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню, заявил, что французская сторона располагает полезной информацией об организации теракта в "Крокус сити холле". "Я не располагаю информацией о том, что какие-то данные были предоставлены", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, были ли получены какие-то полезные данные от французской стороны касаемо теракта. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. -0-
https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html
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россия, украина, брянская область, владимир путин, дмитрий песков, эммануэль макрон, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), франция, крокус, в мире
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Брянская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Франция, Крокус, В мире
Песков заявил, что не знает о получении данных по "Крокусу" от Франции

Песков заявил, что не знает о представлении Парижем данных о теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСгоревшее здание подмосковного "Крокус Сити Холла"
Сгоревшее здание подмосковного Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сгоревшее здание подмосковного "Крокус Сити Холла". Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о получении каких-либо данных от Франции о теракте в "Крокусе".
Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя телефонный разговор министра обороны РФ Сергея Шойгу с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню, заявил, что французская сторона располагает полезной информацией об организации теракта в "Крокус сити холле".
Сотрудник ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Западные заказчики терактов в России ждут своей участи
2 апреля, 08:00
"Я не располагаю информацией о том, что какие-то данные были предоставлены", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, были ли получены какие-то полезные данные от французской стороны касаемо теракта.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
"Убить всех причастных": какое наказание заслужили террористы
29 марта, 08:00
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. -0-
Улики по делу о теракте в Крокус Сити Холле
В телефоне террориста из "Крокуса" нашли фото людей с флагом Украины
Вчера, 07:58
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаБрянская областьВладимир ПутинДмитрий ПесковЭммануэль МакронМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ФранцияКрокусВ мире
 
 
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